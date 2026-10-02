La edición especial de Grand Theft Auto VI sumó otra polémica al historial de Rockstar Games, pues los fanáticos de la saga consideran que el paquete de $400 USD es demasiado costoso y que sus coleccionables no valen tanto la pena.

Incluso, algunos fans ya usaron impresoras 3D para recrear algunos artículos incluidos en The Goodtime State – Vice City Collection, como la singular figura de Macca, el Caimán. Esto debido a que se niegan a pagar por una edición especial que no incluye una copia de GTA VI.

La comunidad sigue molesta con esta decisión de Rockstar y las críticas hacia la compañía aumentaron recientemente. Esto debido a que diversos influencers y creadores de contenido revelaron algunos regalos que recibieron por parte del estudio. Muchos consideran que los obsequios son incluso mejores que el contenido de The Goodtime State – Vice City Collection.

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Creadores de contenido reciben regalos de GTA VI y la comunidad enfurece

Todos están contando los días para el estreno de GTA VI el próximo 19 de noviembre. El título para PS5 y XBOX Series X|S ha generado expectativas enormes, así que el anuncio de su edición especial causó bastante revuelo. Sin embargo, muchos fans quedaron inconformes con el contenido y, principalmente, con el costo del paquete.

Rockstar impulsó recientemente la campaña de marketing por medio de destacados creadores de contenido e influencers, que recibieron un envidiable regalo lleno de coleccionables de GTA VI. Algunas personalidades presumieron el obsequio en sus redes sociales y las reacciones tardaron poco en llegar.

Videotech, usuario de X especializado en los juegos de Rockstar, compartió imágenes donde muestra una caja llena de artículos que cualquier fan de GTA quisiera tener en su colección. Entre ellos hay un encendedor edición especial, una playera, una gorra y más genial contenido inspirado en la nueva entrega.

La comunidad quedó sorprendida con el regalo que los influencers recibieron por parte de Rockstar y lamentaron que la edición especial del juego no sea tan genial. Muchos consideran que los obsequios son mejores que el contenido de The Goodtime State – Vice City Collection, así que criticaron al estudio por no incluirlo en la edición especial y no venderlo por separado a todos los fans.

“Prefiero eso a la edición de colección. Me enoja que el público en general no pueda tener esto”, escribió uno de los tantos jugadores molestos. Incluso, algunas personas afirmaron que cancelarán la preventa de su edición especial tras decepcionarse al ver los regalos que recibieron otros.

Rockstar has sent gifted #GTAVI packages to larger content creators, @TmarTn was the first to get it!



Source: https://t.co/wX64leJF2w pic.twitter.com/ensvbf8mwg — ben (@videotech) September 30, 2026

¿Por qué la edición especial de GTA VI generó tanta polémica?

Anteriores juegos de la franquicia tuvieron ediciones especiales que dejaron contentos a los jugadores, pues incluían una copia física del título en cuestión y diversos coleccionables de calidad premium. Sin embargo, The Goodtime State – Vice City Collection no da acceso a una copia de GTA VI, ni siquiera en formato digital.

Por otro lado, los fanáticos consideran que la edición especial del nuevo juego tiene coleccionables poco atractivos, como una cuchara mezcladora coleccionable de Vice City, un paquete de stickers Leonida Keys y más artículos que no convencieron.

A esto se suma el problema de los revendedores, que ya acapararon la edición y la ofrecen por precios muy altos. Algunos revendedores ofrecen la edición especial hasta por $1500 USD, una cifra bastante elevada respecto a su ya alto costo oficial.

La Goodtime State – Vice City Collection de GTA VI no cumplió las expectativas de todos los fans

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