LO QUE DEBES SABER:

Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre para PlayStation 5 y XBOX Series X|S, pero también se podrá jugar en XBOX One

Los jugadores de la consola de pasada generación podrán disfrutar GTAVI mediante streaming a través de XBOX Cloud Gaming, servicio de juego en la nube.

El rendimiento del juego en streaming dependerá de la calidad de la conexión a internet y de otros factores técnicos

GTAVI será compatible con el uso a distancia (remote play) en PlayStation y XBOX, lo que permitirá jugar mediante streaming en dispositivos móviles

Grand Theft Auto VI debutará el próximo 19 de noviembre para PlayStation 5 y XBOX Series X|S, pero Rockstar Games acaba de dar una sorpresa a los jugadores que aún no han podido conseguir una consola de actual generación. Lo que pasa es que el esperado título también se podrá disfrutar desde su estreno en XBOX One, consola de Microsoft que debutó en 2013.

Por medio de un comunicado, el estudio de Take-Two Interactive explicó que habrá una forma sencilla y accesible de disfrutar GTAVI de principio a fin en la consola de pasada generación. Esto ha generado dudas sobre si también será posible jugarlo en PS4.

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Jugadores de XBOX One también podrán disfrutar GTAVI

El nuevo juego de Rockstar promete aprovechar todo el potencial de PS5 y XBOX Series X para ofrecer una verdadera experiencia de actual generación. Incluso, el título promete ser increíble en XBOX Series S, consola menos potente que podrá ejecutarlo sin problemas. La gran sorpresa es que GTAVI también se podrá disfrutar en XBOX One, XBOX One S y XBOX One X.

Ha pasado más de una década desde el lanzamiento de la consola de Microsoft, por lo que resulta increíble que el título más esperado de 2026 también vaya a estar presente en su catálogo. Rockstar Games confirmó que esto será posible gracias al poder de la nube.

En caso de que no lo sepas, XBOX Cloud Gaming ha permitido a los usuarios de XBOX One disfrutar diversos títulos de esta generación. La consola de 2013 usa el potencial de la nube para transmitir títulos demandantes que superan sus especificaciones técnicas, como GTAVI.

Los jugadores de XBOX One que usen Cloud Gaming para disfrutar el sandbox, lo harán utilizando la configuración gráfica de un XBOX Series S. Esto significa que el título se verá como si lo estuvieran ejecutando en la consola de actual generación.

Eso sí, hay que tomar en cuenta que la calidad del streaming en la nube dependerá de la conexión a Internet y otros factores técnicos que “pueden influir en el rendimiento del juego”. El esperado título también será compatible con el juego remoto de XBOX, así que en teoría será posible jugarlo mediante streaming en otros dispositivos, como PC y móviles.

“El juego también estará disponible a través de XBOX Cloud Gaming en las consolas XBOX Series X|S y XBOX One, utilizando la configuración gráfica de XBOX Series S”, confirmó Rockstar.

GTAVI se podrá jugar en XBOX One gracias a la nube

¿Habrá una forma de jugar GTAVI en PS4?

Durante los últimos años, PlayStation también ha apostado fuerte por la nube y el juego remoto. Rockstar reveló que GTAVI también será compatible con la función de juego remoto de PS5, por lo que será posible jugarlo mediante streaming en dispositivos móviles.

Desafortunadamente, no habrá una opción para disfrutar GTAVI en PS4 por medio de la nube. Esto significa que XBOX One será la única consola de pasada generación que ofrecerá la oportunidad de disfrutar el título mediante streaming.

Rockstar afirmó que GTAVI se disfrutará más en una consola como el PS5, pues el DualSense ofrece funciones exclusivas. Además, sacará provecho del audio Tempest 3D y tendrá tiempos de carga mejorados.

Fans de PlayStation sólo podrán disfrutar GTAVI en PS5

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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