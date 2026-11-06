Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas el 19 de noviembre de 2026, así que estamos a sólo 2 semanas de presenciar el que fácilmente es el lanzamiento más esperado de los últimos 15 años. Pero el título de mundo abierto debutará en un contexto complicado, en el que la piratería es un riesgo cada vez más prominente.

El nuevo videojuego de Rockstar Games se lanzará para PlayStation 5 y XBOX Series X|S, aunque se espera que sólo sea cuestión de tiempo para que llegue a PC, tal como sucedió con GTAV y Red Dead Redemption 2; sin embargo, los avances de la IA podrían facilitar la creación de un port no oficial que permite jugar el sandbox de forma gratuita en computadoras.

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La piratería amenaza el lanzamiento de Grand Theft Auto VI con ports ilegales

Sabemos que la piratería siempre ha sido un tema de discusión y debate, y que es una práctica ilegal que lleva presente en la industria de los videojuegos y el entretenimiento por muchos años; sin embargo, en meses recientes volvió a ganar relevancia gracias a que la inteligencia artificial hace que sea mucho más fácil reescribir código.

La comunidad de jailbreak ha visto avances significativos en los últimos meses, especialmente en PlayStation 5. Los hackers descubrieron una forma de correr juegos físicos de PlayStation 2 en la consola de actual generación, y poco después lograron hacer lo mismo con juegos en disco de PS3. Por si fuera poco, se lanzó una app que daba acceso a más de 1000 videojuegos digitales en PS5.

Sony actuó rápido, y empezó a lanzar numerosas actualizaciones de software para frenar los esfuerzos de la escena de homebrew. Actualmente, se reporta que los jugadores deberán descargar obligatoriamente mínimo la versión 14.22.00.00 del firmaware para jugar GTAVI durante el lanzamiento.

Está por verse si PlayStation logra mantener a raya a los hackers, pero algo es cierto: una brecha de seguridad permitiría que Grand Theft Auto VI sea pirateado tanto en PS5 como en PC.

En una entrevista reciente con Rock Paper Shotgun, Obbe Vermeij, exdirector técnico de Rockstar North, advirtió que los avances en materia de inteligencia artificial permitirían a los piratas tomar la versión de PS5 para crear un port no oficial del videojuego de mundo abierto que funcione en PC.

El exdirectivo, quien trabajó en GTA III, GTA: San Andreas y Grand Theft Auto IV, cree que una versión hecha con IA de la nueva entrega seguramente presentará muchos problemas; sin embargo, considera que será suficientemente llamativa como para afectar las ventas.

“Realmente, el mundo cambió. Y creo que, si yo fuera Rockstar, me preocuparía que alguien simplemente tomara la versión de PS5 y usara IA para crear un port para PC, el cual no sería tan bueno, pero aun así podría perjudicar las ventas”, comentó Obbe Vermeij.

Por supuesto, crear una versión no autorizada de Grand Theft Auto VI para PC con la ayuda de inteligencia artificial supondría un esfuerzo titánico, debido principalmente a la complejidad del proyecto. El exdiector técnico afirma que los hackers necesitarían “decenas de miles de dólares en tokens” y “mucho tiempo” para crear algo convincente.

GTAVI podría tener copias piratas después de su lanzamiento que afectarían las ventas, advierte Obbe Vermeij

Dueños de Rockstar Games creen que la piratería es inevitable, pero ¿afectará a GTAVI?

Pese a que desarrollar un port que permita jugar GTAVI de forma gratuita en PlayStation 5 y PC sería muy difícil y laborioso, Obbe Vermeij cree que la gente lo intentará de todos modos debido a la enorme popularidad de la franquicia.

Ante un escenario catastrófico en el que las personas tengan acceso al juego mediante métodos ilegales, el exdiector técnico de Rockstar North teoriza que los desarrolladores deberían lanzar lo antes posible la versión oficial de Grand Theft Auto VI para PC.

Es importante recalcar que Take-Two Interactive aún no confirma que el juego vaya a llegar a computadoras mediante Steam o la Epic Games Store, aunque el director ejecutivo Strauss Zelnick afirmó en una entrevista reciente que el PC es cada vez más importante para sus estrategias de negocio.

El analista Michael Pachter cree que la versión para ordenadores debutará aproximadamente 7 meses después del estreno de los ports para PS5 y XBOX Series X|S, y el periodista Andy Robinson señala que, según sus fuentes, Rockstar Games planea adelantar el debut debido a la crisis de hardware.

Obbe Vermeij argumenta que Take-Two Interactive podría contratar abogados para protegerse ante un caso de piratería que atente contra GTAVI, y señala que la IA no funciona particularmente bien en juegos muy grandes; sin embargo, señala que la inteligencia artificial y los hackeos serán una preocupación para las megacorporaciones.

“Antes, el desarrollo de un juego requería tanto esfuerzo que era imposible copiarlo, y eso ha cambiado por completo. Así que, sí, tendremos que ver en los próximos años cómo se desarrolla todo esto”, concluyó el exdirector técnico.

Strauss Zelnick habló del tema durante una entrevista reciente con The Wall Street Journal. En la charla, el director señaló que la piratería “es una realidad de la vida”, y comentó que realizarán trabajo legal y técnico para contrarrestarla. Esta conversación tuvo lugar pocos días antes del lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI.

La versión para PC de Grand Theft Auto VI aún no tiene fecha de lanzamiento oficial

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