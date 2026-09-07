Halloween: The Game debutará oficialmente mañana, 8 de septiembre, pero algunos jugadores ya pudieron disfrutar su terror gracias al acceso anticipado. El nuevo título de IllFonic se estrenará en medio de una fuerte polémica, pues una de sus mecánicas generó controversia y el estudio prefirió eliminarla por completo.

El título ha dejado buenas impresiones entre los fanáticos del horror, pues captura a la perfección la esencia de la franquicia slasher de los años 80. Incluso, rinde un homenaje al lado erótico de este género del terror por medio de un minijuego sexual. Sin embargo, un detalle en particular provocó un intenso debate en las redes sociales.

Las criticas llegaron a oídos de IllFonic, que decidió eliminar el minijuego de Halloween: The Game. En declaraciones recientes, el estudio explicó por qué lo hizo y qué ofrecerá a los jugadores a cambio.

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¿Por qué Halloween: The Game eliminó su minijuego erótico?

Los jugadores que disfrutaron Halloween: The Game en acceso anticipado descubrieron una peculiar mecánica que pronto puso en aprietos a IllFonic. Se trata de un minijuego donde 2 personajes se encierran en un armario para tener relaciones sexuales. Los jugadores deben pulsar varios botones para llenar un corazón y obtener mejoras, todo mientras la cámara y los personajes hacen movimientos y sonidos sugerentes.

El problema no es la mecánica en sí, sino el elenco de personajes de Halloween: The Game. Entre sus personajes está Samuel Loomis, cuya imagen esta basada en la del actor Donald Pleasence, quien falleció hace años y es recordado por su participación en la franquicia de terror. En Halloween: The Game, Loomis tiene aproximadamente 60 años y puede participar en el minijuego con personajes que son adolescentes de 17 años.

Annie Brackett, Lynda van der Klok y Laurie Strod forman parte del elenco de personajes jugables de Halloween: The Game y pueden participar en este minijuego, que provocó reacciones encontradas por obvias razones. Por otro lado, IllFonic podría meterse en problemas legales por usar la imagen de Donald Pleasence en una mecánica de este tipo.

En redes sociales circulan videos que muestran esta mecánica en acción y comprueban que efectivamente el personaje mayor puede interactuar en el armario con las adolescentes. Tan pronto como la comunidad alertó sobre el minijuego, IllFonic puso manos a la obra para evitar más críticas.

La compañía eliminó la mecánica por completo, así que no estará disponible en el lanzamiento oficial de Halloween: The Game. Por medio de un comunicado, el estudio se disculpó y aclaró lo sucedido.

Los desarrolladores de Halloween: The Game eliminaron el minijuego tras la polémica

IllFonic justifica su decisión mientras los jugadores le piden que restaure el contenido

“Es posible que los jugadores hayan notado que nuestra última actualización eliminó el minijuego de potenciadores para 2 personas. Esto se debió a un problema inesperado que permitía que los personajes de refuerzo del final del juego participaran en el minijuego, lo cual fue un grave error por nuestra parte”, explicó IllFonic en su comunicado.

El estudio sugirió que el minijuego erótico de Halloween: The Game desaparecerá para siempre y no regresará con cambios. Prometió que en el futuro añadirá “más contenido y minijuegos”, pues actualmente su prioridad es centrarse en “las necesidades inmediatas del juego”.

Algunos jugadores están inconformes con la eliminación del minijuego, pues consideran que sólo necesitaba unos cuantos ajustes para dejar de ser polémico. Parte de la comunidad exigió su regreso en foros como reddit y pidió a IllFonic que sólo deje a Samuel Loomis fuera de la dinámica.

Halloween: The Game añadirá otro tipo de minijuegos a sus partidas en el futuro

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