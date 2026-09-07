El precio de los videojuegos se convirtió en un tema complicado gracias a proyectos como Grand Theft Auto VI y Mario Kart World, que podrían elevar el estándar a $80 USD. Por eso mismo, hoy más que nunca es importante prestar atención a promociones que nos permitan ampliar nuestra biblioteca de forma económica o completamente gratis.

Justamente, ahora podemos conseguir un interesante juego con temática cyberpunk sin costo alguno gracias a una promoción de tiempo limitado. Ya podemos reclamarlo y conservarlo para siempre en nuestra biblioteca personal de PC, pero debemos ser rápidos si queremos aprovechar esta rebaja de 100% de descuento.

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Regalan State of Mind en PC por tiempo limitado

El videojuego en cuestión es State of Mind, una aventura narrativa de ciencia ficción en el que debemos resolver el misterio que gira alrededor de una conspiración. Esta propuesta futurista se lanzó en 2018 y poco a poco se ganó el estatus de culto, y lo mejor es que ahora es más accesible que nunca.

Sin que nadie lo esperara, los desarrolladores de Daedalic Entertainment decidieron regalar este título a todos los jugadores de PC como parte de una promoción especial de tiempo limitado.

Actualmente, State of Mind tiene 100% de descuento y está disponible gratis. Esta oferta permanecerá vigente hasta el próximo 10 de septiembre, lo que significa que tenemos poco más de 48 horas para agregarlo a nuestra librería digital. Afortunadamente, si lo reclamamos durante dicho plazo podremos conservarlo para siempre.

Este juego cyberpunk forma parte de las librerías de PlayStation, XBOX e incluso Nintendo Switch, y en el caso de PC podemos adquirirlo en Steam; sin embargo, esta promoción brilla por su ausencia en consolas y en la plataforma de Valve, lo que significa que debemos usar otro launcher para tener acceso gratuito.

Para ser más precisos, State of Mind sólo está gratis en GOG, la tienda digital de Michał Kiciński, uno de los cofundadores de CD Projekt RED. Dicho launcher se caracteriza por ofrecer juegos libres de sistemas DRM, lo que significa que podemos iniciar los títulos que compramos incluso sin una conexión a Internet.

Para aprovechar esta promoción, basta con iniciar sesión, visitar la página del juego en GOG, seleccionar la opción “Go to Giveaway” y completar los pasos que aparecen en pantalla. El proceso es muy rápido y sencillo.

State of Mind tiene 100% de descuento en PC vía GOG, y está disponible completamente gratis

¿Qué es State of Mind, el nuevo juego gratuito de PC?

Aunque State of Mind está completamente gratis en este momento, es probable que algunas personas necesiten saber más información para saber si vale la pena invertir tiempo en él. En ese caso, permítanos decirles que se trata de un juego narrativo ambientado en el Berlín de 2048, una época plagada de enfermedades y crisis.

El título de Daedalic Entertainment sigue la historia de Richad Nolan, uno de los pocos periodistas que critican al gobiernos y a las grandes corporaciones que reinan en dicha sociedad distópica. Todo cambia cuando despierta en el hospital tras una explosión, y se da cuenta de que su familia desapareció. Es allí cuando se ve envuelto en una conspiración.

State of Mind es una experiencia narrativa que explora temas como el transhumanismo, la inteligencia artificial, los gobiernos corruptos y la conciencia humana. En este momento tiene reseñas mayormente positivas en Steam, con más de 1700 críticas favorables por parte de la comunidad. En GOG, posee una puntuación de 3.8/5.

Aunque esta propuesta está lejos de ser perfecta, vale la pena darle una oportunidad ahora que está disponible gratis en PC. De acuerdo con la página oficial de GOG, la campaña principal dura 9.5 horas, mientras que completar todo el contenido extra nos llevará aproximadamente 12.5 horas.

State of Mind es un juego de ciencia ficción con 6 protagonistas, incluido Richard Nolan

Pero cuéntanos, ¿alcanzaste a reclamar esta promoción? ¿Te llamó la atención este juego gratuito? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre videojuegos gratis si visitas esta página.

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