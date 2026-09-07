Capcom es una de esas compañías que siempre generan entusiasmo en la comunidad; no se espera menos, pues al final del día tiene en su cinturón algunas de las franquicias más populares del mundo: desde Resident Evil hasta Street Fighter. Lamentablemente, otras de sus series permanecen en un letargo, y se desconoce si algún día regresarán.

Por bastante tiempo, Onimusha fue una de las IP de la empresa nipona que permaneció en las sombras. Eso cambió en 2026 con el reciente lanzamiento de Way of the Sword, la más reciente entrega original que, dígase de paso, ya se perfila para ser un éxito comercial.

Ahora, la casa de Monster Hunter y Mega Man se prepara para repetir esa estrategia con otras series que están inactivas.

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Onimusha: Way of the Sword ya vendió 1 millón de copias

Fue en diciembre de 2024 cuando Capcom sorprendió a los asistentes de The Game Awards con el anuncio de Onimusha: Way of the Sword, la más reciente entrega de la saga de acción ambientada en el Japón antiguo. Durante el evento, también se compartió el primer adelanto del próximo título de la serie Okami.

Dichos anuncios emocionaron a los fanáticos, lo que es lógico al considerar que ambas series estuvieron inactivas por bastante tiempo. Lo último que vimos de Okami fue en 2010 con el spin-off Okamiden de Nintendo DS, mientras que Onimusha permaneció en las sombras desde 2006 tras el lanzamiento de Dawn of Dreams de PlayStation 2.

Aún está por verse si el resurgimiento de Okami, liderado por Hideki Kamiya, está a la altura de las expectativas. Lo que ya sabemos es que Way of the Sword tuvo una excelente recepción por parte de la crítica y los fanáticos, y parece que también gozó un muy buen inicio en términos comerciales.

La más reciente entrega de la serie Onimusha debutó oficialmente el 3 de septiembre de 2026 para consolas y PC. En este momento posee una puntuación promedio de 85 en Metacritic, por lo que se unió a la racha positiva de Capcom junto a Resident Evil Requiem y Pragmata.

A través de un comunicado en su sitio web oficial, la compañía japonesa confirmó que Onimusha: Way of the Sword fue capaz de vender 1 millón de unidades en su primer día de lanzamiento. Eso permitió que el total acumulado de la serie supere las 10 millones de copias.

Capcom destaca que se trata del primer título totalmente nuevo de la saga en más de 20 años, y remarca que llevó a cabo diversas iniciativas de marketing, como el lanzamiento de múltiples demos gratuitos y otras demostraciones interactivas, para aumentar el alcance de la franquicia y llegar a un público amplio.

Onimusha: Way of the Sword es un éxito y logró vender 1 millón copias en su primer día

Capcom pretende revivir más franquicias inactivas tras el éxito de Onimusha

Por supuesto, resulta sorprendente que Onimusha, una saga que estuvo inactiva por más de 2 décadas, resurgiera con gran fuerza en pleno 2026. Además, es digno de aplaudir que el más reciente título de la serie tuviera un excelente desempeño comercial al considerar lo saturado que está septiembre en términos de nuevos lanzamientos.

Pero lo más interesante es el comentario de Capcom sobre que pretende repetir la misma estrategia con otras de sus sagas olvidadas, que lamentablemente no han visto un nuevo estreno en mucho tiempo.

“Además de lanzar nuevos títulos importantes cada año, Capcom se centra en reactivar franquicias que no han tenido un lanzamiento reciente. La compañía trabaja para maximizar aún más su valor corporativo al aprovechar su extenso catálogo de contenido, incluido este título”, comentó el gigante japonés.

La empresa no revela cuáles son las franquicias antiguas que podrían volver con un nuevo estreno, pero los gamers ya tienen un par de peticiones. Quizás el nombre que más se repite es Dino Crisis, el clásico survival horror de dinosaurios. Si bien algunos de sus títulos llegaron a PlayStation Plus y se relanzaron en tiendas digitales, la comunidad aún sueña con ver una entrega totalmente original o un remake.

La comunidad también espera que sagas como Darkstalkers y Viewtiful Joe tengan algún tipo de resurgimiento.

Vale la pena señalar que no es la primera vez que Capcom habla sobre la posibilidad de revivir franquicias antiguas. En mayo de 2026, la compañía compartió una lista con sagas que podrían volver con remakes, adaptaciones o secuelas. Entre los nombres destacados encontramos a Mega Man, Ace Attorney, Dead Rising, Devil May Cry, Okami y Dragon’s Dogma.

Mega Man: Dual Override ya es oficial y llegará en 2027, y recordamos que un nuevo juego de Okami está actualmente en desarrollo. Además, Dragon’s Dogma II recibirá la expansión Dark Arisen el próximo 9 de octubre de 2026. Por su parte, la entrega original de Dead Rising regresó en 2024 con un relanzamiento mejorado.

Capcom quiere revivir franquicias clásicas, y los fans piden un relanzamiento de Dino Crisis

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