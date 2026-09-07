XBOX Game Pass es más mucho accesible que antes gracias al ajuste de precios que hizo Asha Sharma recientemente. Es un hecho que bastantes jugadores recuperaron su confianza en el servicio y volvieron a pagar mes con mes sus suscripción. Sin embargo, Microsoft quiere que aún más usuarios regresen a XBOX Game Pass antes de que acabe el año.

Para ello, sorprendió a los jugadores de XBOX con una oferta irresistible, que permitirá a muchos conseguir una suscripción a XBOX Game Pass por un precio aún más bajo y atractivo. Lo curioso es que, por ahora, sólo unos cuantos jugadores han recibido la promoción y tratan de descubrir cuáles son los requisitos para acceder a ella.

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Jugadores de XBOX reciben oferta irresistible para aprovechar Game Pass

Usuarios de reddit compartieron algo que tiene muy emocionados a los fanáticos de XBOX Game Pass: una atractiva oferta para conseguir 1 año del servicio Ultimate por un precio bastante accesible. Como bien sabes, se trata del plan más completo del servicio y la única forma de disfrutar todo su contenido.

El usuario ynthlov3r presumió una oferta irresistible que Microsoft le ofreció para regresar al servicio. Se trata de una suscripción anual a XBOX Game Pass Ultimate por sólo $16.09 USD al mes, cuando el costo normal del servicio es de $22.99 USD o $339 MXN. Se trata de un descuento considerable que vale mucho la pena en esta época de aumento de precio.

El jugador explicó que recibió la oferta de la nada, mientras navegaba en la sección de XBOX Game Pass. “Llevo años buscando una suscripción anual; $16.09 USD al mes por 1 año de Ultimate. Me la quedo”, escribió emocionado en una publicación de reddit. Gracias a esto, sólo pagará $193.08 USD por 12 meses del servicio y no $275.88 USD, que corresponden al precio normal de un año.

Otros jugadores aseguraron que han recibido ofertas similares, pero no tan atractivas. Microsoft les ofreció una anualidad del servicio por $20 USD al mes, así que ahora todos tratan de averiguar cómo acceder a la oferta de $16.09 USD al mes.

Varios usuarios de XBOX Series X|S y XBOX One aseguraron que también aprovecharían la promoción y no dudarían en regresar al servicio de suscripción, el cual abandonaron luego del drástico aumento de precio que hubo en octubre de 2025.

Luego de compartir su oferta, ynthlov3r tuvo que responder bastantes preguntas, pues todos quieren una oferta parecida para disfrutar XBOX Game Pass Ultimate por 1 año.

Jugadores de XBOX están recibiendo geniales ofertas para regresar a Game Pass

¿Cómo recibir la oferta de XBOX Game Pass?

El jugador no pudo responder con claridad las dudas de la comunidad, pues ni él sabe cómo consiguió la genial oferta de XBOX Game Pass. Explicó que la promoción le apareció por sorpresa, cuando entró a la sección del servicio para ver si valía la pena volver a suscribirse.

Explicó que llevaba 1 mes sin el servicio y que constantemente revisaba las ofertas disponibles en la tienda de XBOX y plataformas externas. Algunos jugadores sospechan que la promoción está dirigida a quienes dejaron de pagar XBOX Game Pass en meses recientes.

De hecho, ynthlov3r explicó que suele cancelar su suscripción casi todos los meses, así que sospecha que la oferta es única. Otros miembros de la comunidad lo corroboraron, pues sus promociones nunca han sido tan atractivas. Dicho esto, la única recomendación es entrar a la sección de XBOX Game Pass, en caso de no tener una suscripción, para ver con qué oferta personalizada nos sorprende Microsoft.

Las promociones para conseguir 1 año de XBOX Game Pass Ultimate pueden variar por jugador y región

En esta página están todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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