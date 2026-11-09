LO QUE DEBES SABER:

HBO Max y Paramount+ se ofrecerán juntos en un paquete de streaming a un precio reducido a partir de principios de 2027

Skydance, la empresa resultante de la fusión, planea integrar ambos servicios de streaming en una sola aplicación

La transición se beneficiará de la experiencia previa con la integración de Pluto TV en Paramount+, lo que augura un proceso de fusión más rápido y eficiente

Los servicios de suscripción llegaron para cambiar la forma en que consumimos películas, series e incluso videojuegos. Comprarlos todos puede ser muy costoso, así que siempre se agradece que haya paquetes que permitan contratar 2 o más programas a un precio más accesible. Eso es justo lo que sucederá próximamente con HBO Max y Paramount+.

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount marcará un antes y un después en la industria del entretenimiento. Es una adquisición histórica, así que era lógico que esta fusión sin precedentes tuviera consecuencias en todas las áreas del negocio de ambas compañías.

En ese frente, había dudas sobre si HBO Max y Paramount+ se fusionarían en una sola plataforma. Está por verse si eso finalmente sucede, pero Skydance, la compañía resultante de la fusión de ambas empresas, acaba de dar el primer paso hacia esa dirección.

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El paquete de HBO Max y Paramount+ se lanzará en 2027 a precio reducido

En marzo de este año, David Ellison, entonces director ejecutivo de Paramount y actual jefe de Skydance, informó que el plan es fusionar ambas plataformas de paga en una sola aplicación, lo que permitirá recopilar las series, películas y demás contenidos de ambos servicios en un entorno unificado.

Si bien deberemos esperar para ver cómo y cuándo se concretan estos planes, ya hubo una actualización al respecto. El lunes 9 de noviembre de 2026, Skydance compartió una carta a los accionistas en la previa a la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre del año.

Vale la pena señalar que esta es la primera junta con inversionistas desde que se concretó la fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance en octubre de 2026. Naturalmente, hubo noticias sobre lo que les deparará a los servicios de ambas compañías ahora que están bajo el mismo paraguas.

En el comunicado, Skydance informó que, a principios de 2027, ofrecerá un “paquete único” que permitirá a los usuarios contratar tanto HBO Max como Paramount+ a un precio reducido, lo que otorgará a los suscriptores “un valor aún mayor” por su dinero.

Lo interesante es que la compañía señala que esta iniciativa es el “primer paso” para unificar ambas plataformas de streaming en un solo servicio; sin embargo, aún no se reveló cuánto costará el paquete en cuestión ni cuándo se fusionarán los servicios de suscripción en un sólo prorgama.

“Vemos una oportunidad significativa para aumentar el alcance y la interacción, mejorar la retención y aumentar los ingresos y la rentabilidad de nuestros servicios de streaming, lo que permitirá igualar o superar a los principales competidores del sector. Nuestro primer paso para integrar Paramount+ y HBO Max es ofrecerlos en un solo paquete”, se lee en la carta.

HBO Max y Paramount+ se ofrecerán juntos en un paquete más barato

Paramount+ y HBO Max unirán fuerzas

Skydance estima que HBO Max y Paramount+ se integrarán por completo antes de que finalice el primer año de existencia de la compañía resultante de la compra de WBD por parte de Paramount Skydance. En caso de que estos planes se concreten, la fusión sería más rápida que los 18 meses que demoró la unión de Pluto TV con Paramount+.

De hecho, la compañía explica en su carta para los inversionistas que la integración de Pluto TV con Paramount+ otorgó a la compañía el equipo tecnológico, las herramientas de IA y la experiencia para concretar la fusión con HBO en un plazo menor.

“A medida que avanzamos hacia una oferta totalmente unificada, implementaremos los cambios gradualmente, basándonos en los comentarios de los consumidores para poder impulsar un crecimiento financiero sólido durante la transición”, dice el comunicado oficial.

Skydance señala que, con el nuevo paquete que incluirá tanto HBO Max como Paramount+, los clientes podrán esperar que una nueva película esté disponible en los servicios de suscripción “cada 2 semanas, en promedio”. Recordemos que, en conjunto, habrá una media de 30 estrenos cinematográficos por parte de Paramount y Warner Bros. al año.

Se espera que HBO Max y Paramount+ tengan un total combinado de 203 millones de suscriptores en todo el mundo. Por su parte, la carta revela que Pluto TV cuenta con 72 millones de usuarios activos al mes.

Se espera que el catálogo de HBO Max se incluya en Paramount+ una vez que se concrete la fusión

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que ambos servicios se combinen en una sola plataforma? Déjanos leerte en los comentarios.

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