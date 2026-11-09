LO QUE DEBES SABER:

El próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI ya tiene impacto en el mercado de los videojuegos, al afectar las ventas de otros títulos importantes

A pesar de su exitoso estreno, NBA 2K27 no alcanzó las expectativas de ventas debido a la expectativa que existe alrededor de GTA VI

Take-Two atribuye las menores ventas de NBA 2K27 a que los consumidores están ahorrando su dinero para comprar GTA VI

La industria de los videojuegos experimentó una saturación de lanzamientos AAA en un periodo corto, lo que también influyó en el desempeño comercial de NBA 2K27

¿El efecto GTAVI es real? Resulta que sí. Todo apunta a que el nuevo juego de Rockstar Games será un fenómeno de mercado y afectará de distintas formas a la industria. Tanto así que ya golpeó las ventas de una de las franquicias más exitosas de Take-Two.

Tal como lo lees, un juego de Take-Two impactó negativamente las ventas de otro juego de Take-Two, pero todo queda en casa y es resultado de un lanzamiento como pocos.

La realidad es que NBA 2K27 no cumplió con las altas expectativas de la empresa, pero no es momento de encender las alarmas, pues se trata de un año atípico para la industria.

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Strauss Zelnick revela que NBA 2K27 no cumplió con las expectativas de Take-Two, pero fue por culpa de GTAVI

GTAVI podría ser un tornado que devore todo a su paso y Take-Two lo acaba de experimentar. Durante la presentación de su reciente informe financiero, la compañía reveló que uno de sus lanzamientos más importantes de este año, NBA 2K27, no cumplió con las altas expectativas de venta.

Al respecto, Strauss Zelnick aclaró que el título tuvo un lanzamiento exitoso con 4 millones de copias iniciales, pero quedó por debajo de las altas expectativas de la empresa.

Pese a ello, no hay temor en Take-Two por una posible debacle de la exitosa IP deportiva, una de las más vendidas a nivel mundial año con año. De acuerdo con el director general de la compañía, esto se debió al próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

GTAVI les roba a todos, hasta a su propia compañía

El impacto de Grand Theft Auto VI se siente a días de su lanzamiento

Durante una entrevista con Bloomberg, Strauss Zelnick señaló que la diferencia de ventas de NBA 2K27 en comparación con las entregas anteriores tiene que ver con el próximo estreno de GTAVI.

El directivo piensa que muchos jugadores pasaron de largo de la franquicia deportiva este año para gastar su dinero en la nueva entrega del título de Rockstar Games.

Asimismo, el director general destacó el efecto que tuvo GTAVI en la industria, pues considera que también NBA 2K27 no alcanzó las ventas esperadas debido a la saturación de lanzamientos que hubo en un periodo corto de tiempo. De agosto a octubre de este año salieron a la venta muchos juegos AAA y aprovecharon esa ventana para evitar un debut cercano a la nueva entrega de Grand Theft Auto pues es tan grande como para opacar a la mayoría de los estrenos.

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