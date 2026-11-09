LO QUE DEBES SABER:

Dragon Ball Daima sufrió censura en Francia, pues eliminaron escenas y editaron los capítulos para que Mr. Popo jamás aparezca en pantalla

Los fans notaron que la voz de Mr. Popo se mantiene, pese a que se censuró toda la presencia visual del personaje

No es la primera vez que Mr. Popo sufre censura; situaciones similares ocurrieron anteriormente en Alemania y Estados Unidos

Dragon Ball es un ícono cultural, y aún permanece como un referente de la industria de la animación y el manga pese a tener 40 años a sus espaldas; sin embargo, la serie también fue objeto de todo tipo de controversias a lo largo de su historia debido a ciertas escenas y personajes que se consideraron demasiado controversiales. Y sí, otra vez sufrió censura.

Si bien todos los fanáticos tienen los ojos bien puestos en el remake de la serie de 2015 que actualmente se transmite a través de TV y streaming, Dragon Ball Daima, estrenado originalmente en 2024, aún continúa con su ciclo de comercialización internacional y poco a poco se estrena en múltiples canales de televisión alrededor del mundo.

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Dragon Ball Daima censura y elimina a Mr. Popo en Francia

Si bien todos los episodios de la serie de 2024 ya se encuentran disponibles a través de servicios de suscripción, algunas cadenas de TV de ciertas regiones apenas se hicieron con los derechos de transmisión. Francia es uno de los países que acaba de darle la bienvenida al último proyecto en el que participó Akira Toriyama.

El episodio 1 de Dragon Ball Daima se emitió oficialmente el 4 de noviembre de 2026 en Francia a través de Gulli, un canal de televisión abierta dedicado a la programación juvenil y familiar. Esta es la primera vez que el anime se transmite a través de TV pública en aquel país.

Tras el debut del show de Toei Animation, los fanáticos franceses notaron de inmediato una omisión que parece ser un acto deliberado de censura. En específico, el capítulo está editado de tal manera para ocultar o eliminar por completo a Mr. Popo, el ayudante de Kamisama y Dende que vive en el Palacio del Cielo.

En lugar de simplemente recordar las líneas de diálogo del personaje, se eliminaron las escenas en las que el personaje aparece. Y en algunos casos, se recortaron y editaron ciertas secuencias para evitar que Mr. Popo apareciera en pantalla. Esto crea una situación complicada, ya que el ayudante de Kamisama aún forma parte del anime.

Los fanáticos de Francia señalan que Dragon Ball Daima aún incluye la voz de Mr. Popo, así que el personaje todavía interactúa con Goku y otros protagonistas en algunas escenas, pese a nunca aparecer en cuadro. En esos casos, el resto de personajes miran hacia la nada.

La comunidad francesa que sigue la serie animada explicó que lo mismo sucedió con el episodio 2, el cual posee secuencias muy editadas para ocultar y eliminar a Mr. Popo. Por ahora, se desconoce la razón por la que se ocultó al personaje, pero los fans de redes sociales arremetieron contra la cadena de TV y denuncian una posible censura.

Dragon Ball Daima fue censurado durante su esteno en Francia

Es importante señalar que no es la primera vez que el personaje recibe un tratamiento similar. Alemania también realizó ajustes en los episodios de Dragon Ball Daima para garantizar que el personaje jamás apareciera en pantalla durante la transmisión de la serie en el canal Toggo Plus en agosto de 2026.

Con esto en mente, parece que Toei Animation Europe distribuye una versión del anime que está censurada, así que la culpa de este cambio no sería de Gulli ni Toggo Plus; sin embargo, la división europea del estudio de animación aún guarda silencio sobre esta situación.

Eliminaron y editaron todas las escenas de Mr. Popo en la versión censurada de Dragon Ball Daima que se emite por TV en Francia

Dragon Ball Daima también tuvo censura en México

Mr. Popo siempre se vio envuelto en polémica, incluso durante la transmisión original de Dragon Ball Z en Occidente. El personaje se caracteriza por su piel oscura, labios rojizos exagerados y su acento marcado. Muchos argumentan que esas cualidades se asemejan a los estereotipos racistas que predominaban en las caricaturas de inicios del siglo pasado.

Quizás para evitar críticas de un sector de la audiencia, los productores han hecho todo lo posible para modificar el material original. En la emisión estadounidense de Dragon Ball Z Kai en 2010, se cambió el color de piel a azul.

No obstante, muchos fans niegan que el personaje tenga un diseño ofensivo y señalan que su apariencia recuerda a la de Mahakala, una deidad de las culturas budistas e hindúes; sin embargo, Akira Toriyama jamás reveló las inspiraciones reales detrás de esta figura clave del manga y anime.

Por ahora, se desconoce si Dragon Ball Daima recibirá más cambios durante su transmisión en Francia y otros países de Europa. Vale la pena señalar que el anime también sufrió censura durante su emisión original en México, pues se eliminó una escena de comedia.

Durante la transmisión del anime de Toei Animation a través de Cartoon Network, se eliminó la escena en la que Bulma amenaza a Vegeta con jamás volver a bañarse con él si no acepta dejar de pelear contra Gomah y ceder su lugar a Goku. Esa escena brilló por su ausencia en la emisión por TV en nuestro país.

Dragon Ball Super: Beerus actualmente se emite a través de Crunchyroll y otras plataformas de streaming, como Netflix y HBO Max. La serie es un éxito en servicios de paga, pero se desconoce si algún día se transmitirá por televisión. En ese caso, está por verse si esta producción también recibe ajustes y censura.

Mr. Popo fue censurado y eliminado de todos los episodios de Dragon Ball Daima en Francia

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