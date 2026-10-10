A diferencia de otros creativos de videojuegos de su talla, Hideki Kamiya se mantiene cerca de la comunidad por medio de las redes sociales y no teme a interactuar con internautas; y de hecho es conocido por no contenerse cuando se trata de opiniones. Pues bien, el desarrollador acaba de ser blanco de una polémica que involucra a un medio de videojuegos.

Todo comenzó cuando la productora Sarah Nelkin señaló como en la mesa de renombrados creadores de videojuegos que compartió recientemente el director Masahiro Sakurai (Sora), tristemente no hay ninguna mujer, expresando que le encantaría que en el futuro también haya creativas en estos espacios.

¿Por qué no hay tantas mujeres directoras de videojuegos según Hideki Kamiya?

Al formar parte de la foto en cuestión y ver el comentario, Kamiya se tomó la libertad de responder para compartir una observación al respecto.

“¿Por qué hay tan pocas mujeres directoras...? Me pregunto por qué...”, comenzó Kamiya su reflexión. “Sin duda había bastantes mujeres entre el personal, y recuerdo haber trabajado codo a codo con ellas incluso en entornos laborales agotadores... El puesto de director es uno para el que, de entrada, la gente compite por un número limitado de vacantes; por eso no creo que tenga que ver con ser hombre o mujer. Sin embargo, personalmente tengo la impresión de que simplemente no había muchas mujeres con ese ‘temperamento de director’”.

Kamiya explicó que el “temperamento de director” del que habla es raro incluso sin importar el género y que es el que ha requerido en situaciones para crear “obras individualistas con fuerte cualidades de autor”. En el caso de la fotografía, se reconoce que los creativos que aparecen poseen dicha cualidad.

“Pero, personalmente, creo que sería fantástico que personas con un talento tan excepcional —independientemente de su género— prosperaran en gran número dentro de la industria de los videojuegos de ahora en adelante”, añadió Kamiya.

Masahiro Sakurai compartió fotografía con leyendas de la industria del videojuego (imagen: Masahiro Sakurai)

¿Hideki Kamiya cree que las mujeres no tienen temperamento de director?

Como ves, no hay nada de malo o funable en el comentario de Kamiya que pudiera dar origen a una polémica. No obstante, la hubo por culpa de un periodista que tergiversó las palabras del desarrollador.

Se trata de Greg Hill, periodista especializado en videojuegos y tecnología en Japón, que reportó sobre la reflexión que hizo Kamiya escribiendo un artículo para DualShockers titulado “Creador de Devil May Cry desata debate por afirmar que a las mujeres les falta ‘temperamento de director’” (Devil May Cry Creator Sparks Debate for Claiming Women Lack ‘Director Temperament’).

La verdad es que en el cuerpo de la noticia no se nota mucho porque no se hace hincapié en que la supuesta carencia de las mujeres desarrolladoras. El problema está principalmente en el titular, pues el creativo jamás afirmó que a las mujeres les faltara el temperamento de director.

Hideki Kamiya reprendió a periodista que tergiversó sus palabras (imagen: Masahiro Sakurai, Hideki Kamiya, LEVEL UP)

Hideki Kamiya fustigó a periodista por malinterpretar sus palabras

Pues bien, el artículo llegó hasta Kamiya y no tardó en hacer una réplica tajante a dicho artículo con el tipo de lenguaje que habitúa. No se contuvo e hizo sentir la fustigación como una severa papeada al periodista.

“Con un nivel de comprensión lectora inferior al de un paramecio, este completo imbécil está escribiendo un artículo plagado de prejuicios y datos tergiversados”, comentó Kamiya sobre el artículo de Hill. “Imagino que se trata de algún medio de pacotilla, insignificante y miserable, pero, en honor a semejante esfuerzo, adelante: léanlo con su nombre grabado a fuego en el corazón”.

Como “parece haber cierta cantidad de tontos que no pueden entender lo que las personas dicen”, Kamiya fue a su comentario original para agregar una nota y dejar claro lo que quiso decir.

“No dije que ‘a las mujeres les falta un temperamento de director’”, indicó el desarrollador. “Además, esto se limita a mi propia experiencia, pero no hay una tendencia en mi lugar de trabajo de ‘desestimar el trabajo/opiniones de las mujeres (y aún no la hay)’, los resultados laborales se evaluaban justamente”.

Como era de esperarse, la gran mayoría de la comunidad celebró la respuesta de Kamiya y la manera de abordar esta clase de situaciones pese a que se trata de un desarrollador de alto rango.

“Kamiya no dijo que a las mujeres les falta ‘temperamento de director’”, se lee en la aclaración que la comunidad anotó al tuit de Hill. “Él escribió que los espacios de director son escasos independientemente del género; su impresión es que pocas mujeres lo tienen. Lo definió como una visión fuerte, que se abre brecha y lidera al equipo, y dijo que es rara sin importar el género”.

Just in case Hideki Kamiya want to sue those slandering activists. Here the evidences https://t.co/nxSFnwXQbO pic.twitter.com/dG153iEYXO — Danuki the Tanuki たぬき Vtuber (@DanukiTheTanuki) October 9, 2026

Hay que decir, sin embargo, que el usuario no eliminó el tuit ni su cuenta en Twitter (X), la noticia sigue disponible en el sitio web y al momento de redactar esta nota el titular original sigue sin corregirse. Al contrario, Hill reapareció horas después para aludir a la situación con tono desafiante y sin admitir su error.

“Yo iniciando sesión en Twitter y viendo a todos los raritos enfermos mentales en mis menciones, ja, ja, ja”, expresó Hill en su publicación a la cual le inhabilitó las réplicas.

Me logging back into Twitter and seeing all the mentally ill weirdos in my mentions LOL pic.twitter.com/80npubHt4s — G. R. H. (@greghill) October 10, 2026

¿Qué te parece la respuesta de Hideki Kamiya?, ¿estás de acuerdo con su opinión? Cuéntanos en los comentarios.

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