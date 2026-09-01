El nombre de Hideki Kamiya está ligado al nacimiento de Resident Evil. Fue planeador de sistema en la primera entrega, director de la segunda y diseñador del título de culto Resident Evil Zero. Con todo y eso, el creativo japonés no gusta de los juegos de terror.

Recientemente, dio su opinión honesta sobre las recientes entregas de la saga de terror de Capcom y aseguró que los desarrolladores de la IP en la actualidad se volvieron insensibles ante el horror y ya no se dan cuenta de lo aterradores que son sus juegos.

NO TE LO PIERDAS: Ventas físicas y digitales de Resident Evil Requiem generan dudas sobre la decisión de PlayStation respecto al final de los juegos en disco

Hideki Kamiya no jugó Resident Evil Requiem porque lo considera aterrador

Durante una entrevista con VGC, Hideki Kamiya, uno de los mejores directores de videojuegos de la historia, habló sobre la actualidad de Resident Evil, franquicia de la que fue parte en sus inicios.

Actualmente, el creativo japonés está muy cerca de Capcom como parte de la nueva versión de Clover mientras desarrolla la nueva entrega de Okami.

Precisamente, esta cercanía le permitió expresar su opinión a los actuales responsables de Resident Evil, pues considera que las entregas actuales son muy aterradoras y esto tiene que ver con el diseño de arte, pero también con los avances en fotorrealismo. Esta fue la razón por la que no se animó a jugar Resident Evil Requiem.

Al respecto, Hideki Kamiya declaró:

“Nunca he sido fan del terror. Quiero decir, incluso desde pequeño, nunca pude soportarlo. No me gusta el terror, y no me gustan las cosas que dan miedo. No soy capaz de ver películas de miedo.

Pero hoy en día, con lo fotorrealistas y de alta fidelidad que se han vuelto los videojuegos, la cantidad de cosas locas y horribles que la gente puede poner en pantalla es absolutamente una locura, y creo que cualquiera que esté en los equipos de Resident Evil en Capcom, a estas alturas, debe estar completamente insensible a lo aterrador que es lo que están haciendo.

Quiero decir, este año tuvimos Resident Evil Requiem y el gran regreso de Leon Kennedy a Raccoon City, y está reviviendo todos esos recuerdos y todas esas experiencias. Como alguien que dirigió ese juego original, Resident Evil 2, tenía curiosidad por saber cómo resultó. Quería experimentar eso yo mismo como jugador, pero el juego daba demasiado miedo y no pude".

Hideki Kamiya fue director de Resident Evil 2

Un modo que no dé tanto miedo podría ser la solución para jugadores como Hideki Kamiya

Posteriormente, el creativo japonés recomendó a Capcom que piense en un modo menos aterrador para las siguientes entregas de Resident Evil.

Kamiya piensa que podrían hacer algo accesible como él lo hizo con Bayonetta que incluye una opción muy fácil para quienes no desean meterse en problemas o batallar con el complejo sistema de combate:

“No es una broma. De verdad desearía que incluyera algún modo no aterrador para gente como yo, porque hablo en privado con gente que está en los equipos de Resident Evil en Capcom, y les digo que sus juegos dan demasiado miedo, y ellos me dicen que no dan tanto miedo. De verdad que no tienen conciencia de lo aterradoras que son las cosas que hacen, así que espero que lo aborden en algún momento.

Quiero decir, ni siquiera tiene que ser algo súper elaborado. Podrías hacer que las caras de los zombis no sean tan aterradoras. ¿Por qué no poner un modo que ponga, como, bolsas de papel marrón en la cabeza de todos, o en vez de tener estas habitaciones oscuras y sucias por todas partes, podrían tener una iluminación ambiental realmente agradable?"

ENTÉRATE: Capcom quiere lanzar un nuevo juego de Resident Evil cada año, pero confirma una noticia que decepcionará a muchos fans

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente