A inicios de septiembre, salió a la luz una noticia que sacudió a la industria: Kojima Productions dejaría de trabajar con Sony en su videojuego de espionaje conocido como PHYSINT, a la par que XBOX tomaría las riendas del proyecto. El asunto generó muchas dudas sobre las razones que causaron la ruptura de la relación entre el estudio desarrollador y la compañía japonesa.

Si bien todavía hay algunas interrogantes en el aire, el equipo liderado por Hideo Kojima y el creativo mismo hablaron sobre el tema y arrojaron un poco de luz sobre lo que sucedió. Además, abordaron públicamente los rumores que afirman que la serie Death Stranding no cumplió con las expectativas y la especulación en torno a la relación con PlayStation.

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Kojima Productions aún tiene una relación “sólida” con PlayStation

Fue el pasado 9 de septiembre de 2026 cuando Sony confirmó que dejaría de financiar el desarrollo de PHYSINT. El comunicado sugirió que se trató de una decisión mutua, pero, inmediatamente después, Hideo Kojima afirmó que su socio canceló el proyecto durante el verano, lo que le obligó a buscar opciones para salvar el juego de espionaje.

El ambicioso videojuego sobrevivió a esta situación adversa, y ahora continuará su producción bajo el ala de Microsoft. Desde entonces, empezaron a circular informes que señalaban las posibles causas por las que PlayStation le dio la espalda al proyecto de Kojima Productions.

Analistas afirmaron que Sony optó por prescindir de PHYSINT debido a los altos costos de producción y el cambio de prioridades dentro de la organización. Un informe paralelo de Bloomberg señaló que el publisher abandonó el juego debido a supuestos plazos de entrega incumplidos y, más importante aún, el pobre rendimiento comercial de la serie Death Stranding.

Se dice que los juegos protagonizados por Norman Reedus no fueron muy rentables para Sony, lo que habría roto la confianza de la compañía japonesa. Ahora, Kojima Productions publicó un comunicado oficial en el que aborda estos reportes.

La compañía japonesa explica que las “calumnias en torno a nuestra relación con PlayStation, el rendimiento comercial de la franquicia Death Stranding y la planificación de producción más amplia e inversión para PHYSINT trascendieron el estudio y afectaron a nuestros fans, socios creativos y colegas con quienes hemos trabajado durante 3 décadas”.

Kojima Productions señala que ninguna de las afirmaciones anteriores provino de una fuente oficial, por lo que deben tomarse con “una dosis de escepticismo”.

Eso sí, el estudio fundado por Hideo Kojima comenta que la cancelación de PHYSINT por parte de Sony fue una situación grave que tendrá “una serie de implicaciones potencialmente significativas”. Dicho esto, la empresa tranquilizó a los fans y afirmó que el equipo se encuentra en un “estado saludable y rentable”.

Además, la compañía puntualiza que PHYSINT continúa con su producción en Microsoft, y afirma que, a pesar de toda esta situación, su relación con PlayStation “aún es sólida”.

Kojima Productions habla sobre los rumores del supuesto fracaso de la serie Death Stranding

Hideo Kojima revela cómo PlayStation canceló PHYSINT

En una entrevista paralela con el portal IGN, Hideo Kojima habló sobre diversos temas derivados de la cancelación de PHYSINT y el cambio de socio. El director y guionista reveló que toda esa situación le tomó por sorpresa, y que incluso en un momento pensó en que tendría que despedir a sus empleados y cerrar el estudio.

El desarrollador afirmó que Sony se puso en contacto con él mediante una videollamada de ZOOM, y fue en esa instancia en la que se le informó que tendrían que retirar la financiación para su nuevo proyecto. “Me quedé atónito y pregunté: “¿qué me han dicho?” No lograba comprender lo que me dijeron. Estaba en estado de shock”, afirmó.

Hideo Kojima afirma que ni él ni sus colegas recuerdan mucho de dicha reunión, y afirma que Sony tampoco le dio un motivo por el que decidieron cancelar PHYSINT. A pesar de que la noticia lo dejó helado, afirmó que aún tiene mucho respeto a Sony y que no le guarda algún tipo de rencor.

“Nada me había preparado para su decisión de abandonar el proyecto. Así que pensé: ‘¿qué voy a hacer a partir de mañana?’ Pero, personalmente, aprecio mucho a Sony y no le guardo rencor porque sé que la industria de los videojuegos atraviesa un momento difícil”, afirmó el creativo nipón.

Eso sí, Hideo Kojima sugirió que su relación con Sony sí cambió con el paso del tiempo debido a que las personas que conocía en la empresa se marcharon o se jubilaron. “Trabajé con Sony durante unos 30 años. El Sr. Ken Kutaragi, el Sr. Hirai... tenía una relación cercana con ellos. Pero últimamente la relación es diferente”.

Hideo Kojima afirmó que, tras la cancelación de PHYSINT, Kojima Productions enfrentaría numerosos problemas de financiación. Incluso especificó que pidió dinero prestado del banco para amortiguar esa situación, pero reconoció que la compañía vivía un momento difícil. Por suerte, XBOX intervino y rescató el proyecto.

“Me puse en contacto con XBOX y fueron fantásticos. Podían brindarnos apoyo técnico. Además, ya habíamos trabajado con ellos en OD, así que teníamos una conexión previa. Les presenté PHYSINT en detalle. Su primera reacción fue: ‘¡esta presentación fue fantástica! ¡Nunca habíamos visto una igual!’. Y así fue como empezó todo con Xbox”.

Hideo Kojima se enteró de la cancelación de PHYSINT durante una videollamada con Sony

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