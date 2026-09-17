Rockstar Games anunció esta mañana que, después de todo, Grand Theft Auto VI sí tendrá un lanzamiento físico en su estreno, pero no será precisamente lo que los jugadores están esperando. Lo que pasa es que la compañía reveló GTA VI: The Album, un nuevo coleccionable del juego de mundo abierto que será muy cotizado cuando debute el próximo 19 de noviembre.

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¿Qué es GTA VI: The Album?

En días recientes han surgido pistas sobre un componente muy importante de GTA VI: su banda sonora. Diversos artistas, entre ellos Travis Scott, han insinuado que formarán parte del esperado videojuego con colaboraciones especiales. Rockstar por fin despejó las dudas de los melómanos y presentó GTA VI: The Album, disco que incluirá parte de la banda sonora del juego.

Por medio de un comunicado, el estudio anunció una alianza con Atlantic Records para lanzar ediciones físicas de GTA VI: The Album, que estará disponible el próximo 19 de noviembre en formato CD y LP. Se producirán cantidades limitadas de ambos productos, así que serán un coleccionable bastante cotizado.

Los fanáticos también podrán disfrutar la banda sonora de GTA VI en plataformas digitales como Spotify. La plataforma de música inició hace poco una campaña publicitaria para anunciar que tendrá las canciones más icónicas que le darán un toque especial a la aventura de Lucia y Jason.

Para los coleccionistas, Rockstar lanzará 3 ediciones exclusivas de la banda sonora. Ofrecerá un vinilo edición limitada con un diseño muy especial, otra versión del vinilo con efecto salpicado y un CD en caja estándar. Algunos minoristas también distribuirán una versión del vinilo en colores exclusivos.

La compañía invitó a los jugadores a estar pendientes, pues pronto revelará más detalles sobre la banda sonora dinámica de GTA VI, que describió como “la próxima evolución de la radio dentro del juego”. Abajo puedes ver una imagen de una de las ediciones especiales del vinilo:

La banda sonora de GTA VI tendrá lanzamiento físico y varias ediciones especiales

¿Qué incluirá y cuánto costará GTA VI: The Album?

GTA VI: The Album reunirá 34 temas originales que fueron hechos especialmente para ambientar Vice City y Leonida. La banda sonora del juego tendrá música de una amplia variedad de géneros, por lo que tendrá la participación de múltiples artistas de renombre.

A partir de hoy, los jugadores pueden escuchar los 6 primeros sencillos del álbum en plataformas de streaming. La lista incluye temas de Yung Lean, Keith Richards, Travis Scott, Morgan Wallen y más. Abajo está la lista:

Yung Lean – That’s It

Travis Scott – RHYNO

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

GTA VI: The Album se venderá en ediciones que costarán desde $19.98 hasta $124.98 USD. Por supuesto, la edición más barata será el CD, mientras que las más costosas serán los vinilos, que vendrán acompañados de pósters y otros coleccionables adicionales.

La banda sonora de GTA VI tendrá música de importantes artistas internacionales

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