LO QUE DEBES SABER:

Un padre fue arrestado en Charleston, Carolina del Sur, por dejar a su hija de 6 años haciendo fila durante toda la noche para asegurar un lugar y poder comprar un nuevo set del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (Pokémon TCG)

El incidente pone de manifiesto las medidas extremas que algunos fanáticos y revendedores están dispuestos a tomar para conseguir cartas coleccionables, incluso recurriendo a acciones irresponsables y poco éticas

La popularidad del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon ha provocado diversos incidentes relacionados con los excesos de algunos fanáticos y las prácticas poco éticas de reventa, incluyendo el aprovechamiento de situaciones personales y emocionales con fines de lucro

Pokémon es una franquicia masiva, tan grande como para diversificar en distintos sectores con unos más exitosos que otros. Pokémon Trading Card Game es un fenómeno en sí mismo y es cada vez más popular, tanto que hay fans dispuestos a cometer cualquier locura o acto irresponsable para comprar un set o paquetes de cartas.

Tal es el caso de un sujeto en Estados Unidos que terminó arrestado por usar a su pequeña hija de 6 años para apartar un lugar en la fila nocturna que estaba en espera de adquirir el nuevo set del juego de cartas coleccionables.

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Un padre quería comprar el nuevo set de Pokémon TCG, pero formó a su hija de 6 años en la fila, la dejó sola y terminó arrestado

De acuerdo con un reporte de CNN, los planes de un padre para conseguir el nuevo set de Pokémon TCG terminaron en su arresto por un acto de irresponsabilidad.

Según un informe de la policía de Charleston, Carolina del Sur, John-Michael Dooley acudió junto con su hija de 6 años a una sucursal de la famosa tienda Target este fin de semana con la intención de adquirir el nuevo set de Pokémon TCG.

Al tratarse de un producto con alta demanda, los fans se formaron desde la madrugada en espera de que la tienda abriera a primera hora y poder asegurar sus cartas coleccionables. Sin embargo, en el caso de este sujeto había un plan más elaborado.

Aprovechando la presencia de muchas personas, John-Michael Dooley decidió dejar formada a su hija de 6 años e incluso le dio una almohada y una sábana. En un principio, testigos pensaron que solo se trataba de algo momentáneo, pero 1 hora después y tras ver que el padre no regresó, llamaron a las autoridades.

El Departamento de Policía de Charleston acudió a la sucursal de Target, puso bajo resguardo a la menor y espero al regreso del padre. En cuanto apareció para reclamar su lugar en la fila, John-Michael Dooley fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades.

La pequeña de 6 años se encuentra bajo protección del departamento de servicios sociales. Por su parte, el padre se encuentra en libertad provisional mientras espera su cita en la corte programada para diciembre próximo.

La locura por Pokémon TCG: algo que no es ajeno para su escena

Logan Paul ha gastado una millonada en las cartas de Pokémon de CoroCoro (imagen: Logan Paul)

Aunque da mucho de qué hablar por su éxito a nivel mundial y su escena competitiva, Pokémon TCG también ha dado la nota por los excesos de algunos fans o revendedores quienes hacen lo que sea con tal de obtener un set, cartas especiales u obtener fuertes sumas de dinero.

En septiembre pasado, se reportó que algunas personas estaban dispuestas a ofrecer a sus mascotas como moneda de cambio e incluso pensaron en venderlas para tener dinero y comprar cartas coleccionables. En ese momento, la comunidad hizo un llamado a evitar estas prácticas y pensar en el bienestar de los animales.

Ese mismo mes, revendedores aprovecharon de mala fe el fallecimiento de Avery The Poke Kid para especular con el precio del Jirachi SIR que consiguió en su último video antes de perder la vida por una enfermedad.

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