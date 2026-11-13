LO QUE DEBES SABER

El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 está previsto para el 19 de noviembre de 2026, exclusivamente en formato digital

GTA 6 requiere más de 200 GB de espacio de almacenamiento, lo que podría hacer que la descarga tarde más de una semana para algunos jugadores

El aumento del tráfico en la red podría afectar tanto a los jugadores que intentan descargar el juego como a los usuarios de Internet

La espera terminará en menos de una semana: Grand Theft Auto VI (GTA 6), el juego más importante de la historia, por fin llegará a las tiendas el 19 de noviembre de 2026. Es momento para estar felices, pero hay una cuestión que los jugadores deben considerar para evitar contratiempos: la velocidad de Internet.

Debido a que el juego de mundo abierto es una experiencia 100% digital que carecerá por completo de un lanzamiento físico, los jugadores sí o sí se verán obligados a descargar el juego a través de la PS Store de PlayStation 5 o en la Microsoft Store de XBOX Series X|S.

¿El problema? Se estima que una enorme cantidad de jugadores intenten bajar el juego al mismo tiempo, lo que podría causar caídas en la velocidad y errores de red. Y sí, el peso de más de 200 GB provocará que algunos fanáticos tarden más de una semana para completar la descarga y empezar a jugar.

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Jugadores podrán tardar varios días para descargar Grand Theft Auto 6 en consolas

Tal como se prometió, la precarga de la nueva entrega de la saga se puso en marcha el pasado 10 de noviembre. Los jugadores que ya reservaron su copia tienen una semana para completar la descarga, pero al considerar que el juego supera los 200 GB, es posible que ese tiempo de gracia sea insuficiente para muchos jugadores.

Broadband Genie, una firma que se encarga de comparar el ancho de banda de los servicios de Internet de Reino Unido, se dio a la tarea de realizar una investigación especial con motivo del próximo lanzamiento de GTA 6. Para tal propósito, analizó datos de más de 17,000 pruebas de velocidad con la ayuda de sus propias herramientas de medición.

Los resultados del estudio son muy sorprendentes, y dejan en evidencia las dificultades que enfrentarán algunos fans para jugar la secuela. El informe destaca que aproximadamente 870,000 personas de Reino Unido podrían tener que esperar hasta una semana entera para que se descargue el juego en sus consolas.

De acuerdo con los cálculos de Broadband Genie, los jugadores que sólo tienen una velocidad de Internet de 2.8 Mbps o inferior en su casa requerirán una semana para completar el proceso de descarga, mientras que aquellos que poseen una red con 9.8 Mbps tardarán 2 días.

Newport es la ciudad que salió peor parada, pues más de un tercio de las pruebas de velocidad en la localidad cayeron por debajo de 2.8 Mbps. Tristemente, esto quiere decir que una cantidad considerable de fans deberá esperar más de una semana para que termine la descarga de Grand Theft Auto 6.

Debido a que el videojuego de Rockstar Games es muy pesado y se espera que miles de personas intenten descargarlo al mismo tiempo, el informe destaca que podría haber un efecto dominó que afecte las redes de las personas que usan Internet para trabajar o transmitir videos.

“El período de precarga está pensado para garantizar el acceso desde el primer día, pero sencillamente no salvará a todo el mundo”, comentó Alex Tofts, estratega de Broadband Genie.

Algunos jugadores podrían tardar hasta una semana para descargar Grand Theft Auto 6 por culpa de su velocidad de Internet

GTA 6 será tan popular que romperá el Internet

Y sí, los largos tiempos de espera podrían ser el menor de los problemas. Como ya se comentó, se estima que la carga en la red aumente significativamente antes, durante y después del lanzamiento de Grand Theft Auto 6. Y de acuerdo con especialistas, esto podría acarrear su propia serie de inconvenientes.

Una investigación de Eurogamer en 2021 reveló que los grandes lanzamientos de videojuegos registran un alto consumo de banda en Reino Unido, similar a lo que ocurre cuando hay eventos deportivos.

Openreach, la empresa que gestiona la mayor red de banda ancha del Reino Unido, afirma que está al tanto de que GTA 6 es tan popular que podría romper y saturar los servidores. “Nuestra red y nuestros equipos están preparados, pero estaremos atentos para ver si consigue un nuevo récord de descargas”.

Un portavoz de Ofcom, un organismo que regula los medios de difusión y comunicaciones en Reino Unido, lanzó una advertencia: “las redes de banda ancha deberían estar preparadas para gestionar esta descarga (…) Comprueben su velocidad de descarga ahora que pueden”.

Por supuesto, es altamente problable que los jugadores de México y otras regiones experimenten dificultades similares para descargar el juego. Y está por verse si los servicios de Microsoft y Sony no experimentan fallas, tal como sucedió esta semana en XBOX.

De igual forma, algunas compañías de Internet aprovecharon el hype para empezar a ofrecer paquetes de datos gratuitos.

GTA 6 es tan popular que podría causar problemas de Internet y provocar caídas en la velocidad de red

Pero cuéntanos, ¿ya descargaste el juego? ¿Experimentaste problemas para descargarlo? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2