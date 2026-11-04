Grand Theft Auto VI debutará en aproximadamente 2 semanas, lo que pondrá fin a una extensa espera de más de 10 años. A estas alturas, sería una completa pena toparse con un spoiler que arruine la experiencia, ¿verdad? Por suerte, Rockstar Games tomará medidas para evitar que los jugadores echen a perder a otros las grandes sorpresas que esconde la historia.

La compañía confirmó que podrá actuar en contra de los usuarios que publiquen videos que incluyan escenas clave de la narrativa, incluso si el contenido se comparte después del lanzamiento oficial. Esta iniciativa debería ayudar a mantener a raya los spoilers, al menos en plataformas como YouTube o Twitch.

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Rockstar Games eliminará los videos con spoilers de GTAVI

El videojuego de mundo abierto llegará a las tiendas el próximo 19 de noviembre de 2026, por lo que estamos a unos 15 días de presenciar el que fácilmente será el lanzamiento más importante de la década. Pero claro, los fanáticos temen que durante y después del estreno las redes sociales y plataformas de videos se llenen de spoilers.

Será muy difícil escapar del contenido que profundiza en la narrativa, pero al menos Rockstar Games contribuirá a la causa y tomará medidas en contra de los videos enfocados en las escenas de la historia.

En su sitio web oficial, Rockstar Games tiene un segmento especial en el que profundiza en sus políticas de derechos de autor con respecto al contenido que se puede compartir en redes sociales e Internet. El artículo en cuestión se actualizó por última vez en 2025, y engloba todos los proyectos del estudio desarrollador: desde GTAV hasta Red Dead Redemption 2.

Por supuesto, se espera que el próximo Grand Theft Auto VI también esté protegido por las mismas reglas. El editor Take-Two Interactive señala que se alegra de que los fans suban videos de sus partidas, pero recalca que tiene una serie de directrices que marcan lo que está permitido mostrar en videos y transmisiones en vivo.

La compañía señala que se reserva el derecho de solicitar la eliminación deñ material protegido por copyright en cualquier momento. Esto quiere decir que los videos que incumplan las reglas serán removidos de la plataforma.

Y sí, Rockstar Games y Take-Two Interactive tienen políticas en contra de los spoilers. En su artículo, las compañías señalan que no se permite publicar videos que muestren el final del juego, una combinación editada de escenas cinemáticas, secuencias que se enfocan en diálogos relacionados con la trama o cualquier otra revelación importante.

Eso sí, los jugadores pueden mostrar cinemáticas como parte de una partida de larga duración en videos de tipo Let’s Play. El problema recae en el contenido aislado que sólo se enfoca en la historia. Ese tipo de material será eliminado bajo el argumento de que infringe los derechos de autor.

Recalcamos que estas medidas se aplican a todos los juegos de Rockstar Games, así que es fácil asumir que también engloba al próximo Grand Theft Auto VI. Además, los jugadores deben cumplir las reglas incluso después del lanzamiento. Los fanáticos pueden contactar a la compañía si tienen dudas sobre qué contenido está permitido.

Rockstar Games eliminará los videos de GTAVI que tengan spoilers de la trama principal

¿Qué otras cosas pueden causar que eliminen tus videos de Grand Theft Auto VI?

Por supuesto, las restricciones de Rockstar Games harán que sea más difícil toparse con spoilers aleatorios de GTA VI en YouTube, Twitch y plataformas similares; sin embargo, los jugadores aún deben tener cuidado al usar redes sociales como X, Facebook e Instagram. Además, nadie impide arruinar la historia con publicaciones de texto.

La política de derechos de autor de Rockstar Games también insta a los creadores de contenido a no mostrar material previo al lanzamiento oficial. Esto engloba cualquier tipo de información, videos o imágenes provenientes de filtraciones. También está prohibido los “unboxing anticipados”.

De igual forma, la compañía señala que no se puede mostrar contenido relacionado con el “entretenimiento dentro del juego”, lo que engloba programas de televisión, shows de comedia de Grand Theft Auto y las películas mudas de Red Dead Redemption.

Finalmente, Rockstar Games advierte que está completamente prohibido cualquier video o contenido que muestre o promueva diversas formas de hacer trampa en los juegos. El material que enseña como obtener puntos de experiencia ilegítimos, duplicar objetos y aprovechar errores técnicos será eliminado.

Jugadores deben cumplir las reglas de contenido si no quieren que sus videos de Grand Theft Auto VI sean eliminados por copyright

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas medidas? ¿Cómo planeas esquivar los spoilers de GTAVI? Déjanos leerte en los comentarios.

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