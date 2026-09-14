Ikumi Nakamura se ganó el corazón de miles de jugadores con su singular participación en E3 2019, cuando aún formaba parte de Tango Gameworks. La creativa ahora lidera UNSEEN, estudio independiente que trabaja en su primer proyecto llamado KEMURI.

La desarrolladora japonesa está en medio de una polémica, pues decenas de jugadores de XBOX la criticaron luego de que confirmara que su juego no llegará a Series X|S y explicará sus motivos para no hacer un port.

Durante una entrevista, Nakamura cerró totalmente las puertas a una versión de KEMURI para las consolas de Microsoft, pero su tono ofendió a algunos fanáticos de XBOX. Esto provocó una infinidad de críticas e, incluso, ataques contra la desarrolladora.

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¿Por qué KEMIRU, el juego de UNSEEN, no llegará a XBOX?

Ikumi Nakamura es una de las creativas japonesas más destacadas de la industria. Es conocida por su trabajo en franquicias como Okami, Bayonetta, Ghostwire: Tokyo, entre otras. Actualmente lidera el desarrollo de KEMURI, un título donde los jugadores se convertirán en cazadores de Yokai, criaturas sobrenaturales de Japón.

El título fue confirmado inicialmente para PC, por lo que había dudas sobre su llegada a otras plataformas. En una entrevista reciente, Nakamura fue cuestionada al respecto, concretamente sobre las posibilidades de ver una versión para XBOX Series X|S. Su respuesta fue contundente y molestó a los fanáticos de la marca: “No”.

A continuación, la creativa explicó que hacer un port requiere tiempo y recursos, así que UNSEEN está limitado al ser un pequeño estudio independiente que debe tener sus prioridades muy claras. Confirmó que primero trabajarán en KEMURI para PC y, posteriormente, verán si lo llevan a PlayStation o Nintendo. Sin embargo, XBOX no está por ahora en su lista de posibilidades.

“Solo quiero que la gente entienda que adaptar un juego a otra plataforma requiere mucho trabajo. Primero desarrollamos el juego para PC, y luego, para Nintendo o PlayStation, necesitamos ingenieros que se encarguen de la adaptación”, comentó la creativa.

Nakamura explicó que hacer una versión más de su juego implicaría mucho desgaste para su personal, así que prefiere no lanzar KEMURI en XBOX antes de poner en riesgo la salud de sus amigos y colegas que forman parte de su estudio.

“En una gran empresa, normalmente hay personal dedicado a ello. Pero nosotros somos un estudio pequeño; si tuviéramos que hacerlo nosotros mismos, nuestros ingenieros estarían agotados. Prefiero priorizar la salud de las personas. No quiero que nadie muera sólo para lanzar una versión para XBOX. La gente es lo primero. Eso es todo”, concluyó Nakamura.

Ikumi Nakamura dejó claro que XBOX no es una prioridad por ahora en sus planes

Jugadores de XBOX arremetieron contra Ikumi Nakamura

La respuesta y el tono de la creativa indignó a muchos jugadores de XBOX, pues creen que simplemente está despreciando a la marca. Parte de la comunidad considera que Nakamura exageró al decir que alguien podría morir por trabajar en un port para Series X|S, mientras que otros jugadores están molestos con lo tajante que fue al decirle “no” a XBOX.

Las críticas escalaron rápidamente en las redes sociales, al grado de que hubo ataques directos contra la desarrolladora. Algunos usuarios de X pronosticaron el fracaso de KEMIRU y aseguraron que no apoyarán el proyecto. Otros piensan que Nakamura arruinó su carrera por mostrar ese “desprecio” hacia XBOX.

Otros jugadores defendieron la postura de Nakamura, pues efectivamente hacer un port de un juego no es nada sencillo ni barato, mucho menos con un equipo pequeño. Algunas personas creen que, aunque KEMURI llegara a XBOX, no valdría la pena el esfuerzo, pues la base de jugadores es considerablemente reducida en comparación con la del resto de plataformas.

KEMURI está en medio de una polémica tras las declaraciones de Nakamura

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