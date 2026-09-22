Todos aquellos que iniciamos nuestras andanzas por el mundo de la red a principios del milenio utilizamos, al menos por una vez, Internet Explorer, uno de los navegadores más populares del mundo. Si bien dicha plataforma dejó de recibir soporte hace mucho tiempo, aún es vital para el funcionamiento de algunos sistemas. Por ello, Microsoft hizo una advertencia.

Efectivamente, el infame navegador web por fin tiene los días contados y desaparecerá de forma definitiva en pocos años. La compañía advierte que el Modo IE dejará de estar disponible, lo que podría afectar a usuarios y empresas que todavía dependen de él. La buena noticia es que aún hay bastante tiempo para hacer los cambios pertinentes.

Video relacionado: Tecnologías que nos engañaron: promesas rotas del futuro

Microsoft confirma el fin definitivo de Internet Explorer

Es probable que muchos se pregunten, ¿acaso Internet Explorer no había desaparecido hace mucho tiempo? En efecto: la compañía dejó de brindar soporte oficial hace 11 años, además de que retiró Internet Explorer 11 para siempre en 2022 y empezó a recomendar a los usuarios migrar a su nuevo navegador: Microsoft Edge.

A pesar de que la plataforma se descontinuó hace ya muchos años, Internet Explorer sigue presente en los sistemas operativos de Windows a través del Modo IE, que básicamente es una función de compatibilidad que permite abrir páginas web y aplicaciones antiguas que están diseñadas para el antiguo navegador.

El Modo IE se basa en el motor Chromium de Google, y es capaz de mostrar páginas de Internet con el motor Trident de Internet Explorer 11. Dicho sistema, también conocido como MSHTML, recibió numerosos cambios a lo largo de los años desde su debut en la versión 4.0.

Pero todo tiene que llegar a su final tarde o temprano. A través de un nuevo comunicado que se compartió en el centro de administración de Microsoft 365, el gigante de la tecnología informó que el Modo IE de Microsoft Edge perderá soporte a finales de 2029.

En esencia, eso significa el fin definitivo de Internet Explorer. Una vez que la empresa estadounidense retire el soporte y elimine el Modo IE, desaparecerá el último rastro de uno de los navegadores más populares del mundo en las versiones modernas de Windows.

Internet Explorer para Microsoft Edge perderá soporte en 2029

¿Qué hacer si aún se utiliza el modo Internet Explorer en Windows?

La compañía no brindó la fecha en la que el Modo IE dejará de estar disponible, pero promete que los usuarios y las organizaciones que aún dependen de esa tecnología recibirán un aviso al menos un año antes de que se elimine para siempre.

El fin de Internet Explorer afectará principalmente a organizaciones y empresas, y se espera que tenga un impacto mínimo en usuarios individuales. Es innecesario tomar alguna medida si no se utiliza el Modo IE. Si bien es probable que dicha función aún esté disponible más allá de 2029, se recomienda que las compañías se preparen.

Microsoft afirma que los administradores deben planificar adecuadamente la migración de los servicios y las aplicaciones heredadas de su empresa que, de alguna u otra forma, aún dependen de Internet Explorer o el Modo IE. Y debido a que múltiples procesos de migración pueden tardar meses e incluso años en completarse, lo mejor será tomar las medidas correspondientes lo antes posible para evitar problemas.

La compañía asegura que todas las apps y los sitios web que aún necesitan esa tecnología deben actualizarse, reemplazarse o reconstruirse con sistemas modernos. La compañía ofrecerá soporte gratuito a través de App Assure para ayudar a las organizaciones a migrar a sistemas modernos.

El Modo IE dejará de estar disponible en Microsoft Edge

Pero cuéntanos, ¿aún utilizas el Modo Internet Explorer en Windows? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Microsoft.

Video relacionado: Genie 3: la IA que hizo temblar a EA, Ubisoft y Take-Two... | ¿debería preocuparnos?

Fuente