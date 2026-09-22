XBOX está en pleno proceso de reestructuración y eso ha traído cambios radicales en su negocio. Esta mañana, la compañía confirmó una nueva ronda de despidos y una reorganización completa de sus estudios. Asimismo, compartió una actualización sobre lo que ha ocurrido con los estudios que dejaron de ser parte de XBOX Game Studios hace meses.

En caso de que no lo recuerdes, los despidos del pasado mes de julio provocaron que Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs y Double Fine dejaran de ser estudios de XBOX. Luego de buscar oportunidades en la industria, la mayoría de ellos ya trabaja en nuevos proyecto; sin embargo, la suerte no ha acompañado a Ninja Theory, pues podría cerrar tras el fracaso de varias negociaciones.

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Ninja Theory está en el precipicio y podría cerrar pronto

Matt Booty, director de contenidos de XBOX Game Studios, compartió un comunicado para anunciar la desaparición de 268 puestos de trabajo en toda la organización. Esto afectará particularmente a Halo Studios, pues el Master Chief ahora estará en manos de Activision. Además, varios estudios se fusionarán para reducir el número de unidades de negocio y mejorar la gestión.

Además, el directivo reveló que ha sucedido con los equipos que abandonaron las filas de XBOX recientemente. Confirmó que Compulsion Games y Double Fine recuperaron su independencia, así como el control de sus franquicias.

Por su lado, Undead Labs también completó con éxito el proceso y State of Decay 3 estará en manos de un nuevo editor aún no revelado. Booty reafirmó que, pese al fin de su relación, el título de supervivencia sigue planeado para XBOX Game Pass como lanzamiento de día 1.

También hay malas noticias, pues Ninja Theory está en riesgo y podría cerrar. XBOX confirmó que 2 acuerdos para salvar el estudio de Hellblade fracasaron. Por ello, la compañía y los directivos de XBOX discuten una propuesta de cierre.

“Lamentablemente, dos acuerdos separados para Ninja Theory no se concretaron. Ahora iniciaremos consultas con los empleados sobre una propuesta de cierre, mientras seguimos explorando otras alternativas”, comentó Booty.

Si bien el estudio sigue vivo por ahora, es muy probable que cierre sus puertas. Esto implicaría la cancelación de Senua, título que fue revelado durante el Xbox Games Showcase de este año. Por último, XBOX confirmó que Arkane sigue en negociaciones para definir su futuro y que, probablemente, sepamos más al respecto hasta finales de año.

Ninja Theory no ha encontrado a un posible comprador y podría cerrar sus puertas

XBOX planeó cerrar Ninja Theory antes de la revelación de Senua

Ninja Theory tiene una oportunidad para salvarse, pero parece que será la última. De acuerdo con reportes, XBOX tenía planeado cerrar al estudio justo antes de la revelación de Senua, cuya presentación tenía un solo objetivo: atraer la mirada de inversionistas para conseguir un potencial comprador del estudio.

XBOX se interesó en la desarrolladora luego del impacto que tuvo Hellblade: Senua’s Sacrifice. Fuentes aseguran que Microsoft invirtió cerca de $100 millones de dólares para comprar el estudio en 2018, pero esto no se reflejó en ganancias debido al fracaso de proyectos como Bleeding Edge y la cancelación de Project: Mara.

Por otro lado, las ventas de Senua’s Saga: Hellblade 2 no cumplieron con las expectativas comerciales de Microsoft, lo que marcó el futuro de Ninja Theory para siempre.

El estudio de Hellblade no cumplió las expectativas de Microsoft y ahora está en riesgo

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