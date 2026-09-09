La industria de los videojuegos es implacable, y ni siquiera las grandes franquicias tienen el éxito garantizado. Marvel’s Guardians of the Galaxy, uno de los mejores videojuegos de superhéroes de los últimos tiempos, es prueba de ello. El título de acción fue un fracaso pese a sus buenas calificaciones, y las posibilidades de ver una secuela se esfumaron.

Eso, al menos, es lo que se creía hace poco. Y es que, de forma inesperada, el videojuego de Eidos Montréal anunció su regreso. Este nuevo proyecto dio esperanza a los fanáticos que esperan una continuación directa de las aventuras galácticas de Star Lord y compañía.

Video relacionado: Marvel’s Guardians of the Galaxy: Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

Marvel’s Guardians of the Galaxy regresa en 2026 con un port para Nintendo Switch 2

El videojuego de ciencia ficción se mostró al mundo en 2021, y ese mismo año llegó a PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Aunque está lejos de la perfección, fue del agrado de los fanáticos de la franquicia y tuvo una puntuación máxima de 84 en Metacritic y recibió reseñas muy positivas en Steam.

Lamentablemente, Marvel’s Guardians of the Galaxy se quedó corto en términos comerciales y fue incapaz de cumplir con las altas expectativas de ventas. Parecía que el fracaso enterró las posibilidades de ver una secuela o cualquier otro proyecto relacionado con la saga, pero un inesperado relanzamiento volvió a ilusionar a los fanáticos.

A principios de abril de 2026, surgió un rumor que afirmaba que el título de Eidos Montréal y Square Enix llegaría a Nintendo Switch 2 con un port nativo. Los informes resultaron ser verdad, pues durante el Nintendo Direct del 9 de septiembre de 2026 se confirmó un port para la consola híbrida de la compañía japonesa.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition se lanzará el 5 de noviembre de 2026 en exclusiva para Nintendo Switch 2, y esta nueva versión presentará nuevos atuendos de temática ochentera para todos los protagonistas. El adelanto oficial permite ver cómo lucirá el juego en dicha plataforma.

Cuando la consola esté conectada a la televisión, el port correrá a 30 fps a 1440p en modo calidad, mientras que será capaz de alcanzar los 40 fps en una resolución de 1080p en modo rendimiento. Cuando el Switch 2 esté en modalidad portátil, el juego se ejecutará a 30 fps.

En redes sociales, los desarrolladores revelaron que el juego se lanzará tanto en la eShop de Nintendo Switch 2 como en formato físico, aunque utilizará una Game-Key Card.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition llegará a Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre de 2026

Los fanáticos piden apoyar Marvel’s Guardians of the Galaxy 2 en Switch 2

Esta es la primera vez en mucho tiempo que hay novedades relacionadas con Marvel’s Guardians of the Galaxy en el terreno de los videojuegos. Así pues, la comunidad especula que el port para Nintendo Switch 2 es una forma de tantear el terreno y medir el interés de los jugadores por la franquicia.

Ni Eidos Montréal ni Marvel Games se han pronunciado sobre las intenciones detrás de este port, así que lo mejor será no hacerse ilusiones; sin embargo, los jugadores aprovecharon el anuncio oficial para solicitar una secuela al equipo de desarrollo. Otros fanáticos instaron a los propietarios de la consola híbrida a apoyar el relanzamiento.

“No se pierdan este juego, usuarios de Switch 2. Es genial”, comentó un fanático en redes sociales. ¡Háganse un favor y cómprenlo! Es un juegazo. Detesto que esta joya haya pasado desapercibida”, afirmó otro jugador. “Cuando [el port] venda bien, necesitaremos una secuela”, aseguró un tercero.

Después del lanzamiento en 2021, Square Enix, que se encargó de distribuir el juego, confirmó que Marvel’s Guardians of the Galaxy vendió menos de lo esperado, aunque se mostró optimista sobre el desempeño a largo plazo. Según informes, este fracaso trajo pérdidas multimillonarias a la compañía.

Se cree que el videojuego protagonizado por Stard Lord sufrió las consecuencias de la mala recepción de Marvel’s Avengers, el juego anterior de la franquicia que recibió críticas muy negativas debido a sus elementos de juego como servicio.

A pesar de que Marvel’s Guardians of the Galaxy pasó desapercibido en su estreno original, poco a poco alcanzó a una audiencia amplia gracias a los descuentos recurrentes y su inclusión en servicios de suscripción. En 2022, los desarrolladores confirmaron que 8 millones de personas ya lo habían probado, y es probable que el número actual sea mucho mayor.

De hecho, el director Jean-Francois Dugas indicó que XBOX Game Pass ayudó a dar visibilidad al proyecto.

El juego de Guardians of the Galaxy por fin llegará a Nintendo Switch 2 en 2026, y el port incluirá skins exclusivos

Pero cuéntanos, ¿crees que el port para Nintendo Switch 2 ayudará a que haya una secuela? ¿Eres fan de la entrega original? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Video relacionado: Videojuegos de superhéroes - La historia completa

Fuente