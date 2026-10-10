It Takes Two llegará a Nintendo Switch 2 con una mejora gratuita: así podrás conseguirlaPor Dan Villalobos el
Los jugadores tendrán una nueva oportunidad de disfrutar una de las aventuras cooperativas más queridas de los últimos años en la nueva consola de Nintendo
Las buenas noticias para los fans de los juegos cooperativos continúan. Electronic Arts confirmó que It Takes Two tendrá una mejora gratuita para Nintendo Switch 2, por lo que quienes ya tienen el título en la primera consola híbrida podrán actualizarlo sin pagar de nuevo por el juego.
La nueva versión estará disponible el 15 de octubre y será mejor que sigas leyendo para conocer cómo podrás conseguir la mejora gratuita.
¿Cómo conseguir la nueva versión de It Takes Two sin costo?
De acuerdo con la información compartida, quienes tengan It Takes Two para Nintendo Switch podrán acceder a la versión de Nintendo Switch 2 sin costo adicional. Para hacerlo, deberán iniciar el juego en su nueva consola y acceder a la oferta desde la pantalla del título. Es importante aclarar que no se podrá directamente desde la eShop.
Por ahora, se espera que esta edición aproveche la potencia adicional del hardware para ofrecer mejoras visuales y una tasa de cuadros por segundo más estable. No obstante, queda por conocer con más detalle qué cambios técnicos incluirá la actualización y si habrá ajustes adicionales en la experiencia de juego.
Cabe mencionar que la posibilidad de actualizar sin pagar otra vez es una buena noticia para quienes compraron la aventura en la primera consola y hay que destacar que este movimiento es cada vez más utilizado por las compañías en beneficio del bolsillo de los jugadores.
¿De qué trata It Takes Two?
It Takes Two es una aventura de acción y plataformas desarrollada por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts. La historia sigue a Cody y May, una pareja que atraviesa problemas en su relación y termina convertida en un par de muñecos por un extraño hechizo.
Con la ayuda del Dr. Hakim, un libro parlante, ambos deberán superar desafíos que los obligarán a colaborar y aprender a trabajar en equipo. Cada nivel introduce mecánicas distintas, desde resolver acertijos hasta enfrentar enemigos y superar secciones de plataformas que requieren coordinación entre los 2 jugadores.
Una de las mayores fortalezas de It Takes Two es que sus mecánicas cambian constantemente, por lo que la aventura no se siente repetitiva. Además, toda la experiencia está construida alrededor de la cooperación: ninguno de los protagonistas puede completar el recorrido por su cuenta.
El juego también cuenta con el Pase de amigo, que permite invitar a otra persona a jugar en línea aunque no tenga una copia propia.
Con su llegada a Nintendo Switch 2 el 15 de octubre, It Takes Two tendrá una nueva oportunidad de conquistar a quienes buscan una aventura para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.
¿Ya jugaste esta aventura cooperativa? ¿Te gustaría volver a recorrerla con las posibles mejoras de la nueva consola? Cuéntanos en los comentarios.
Sigue informado en LEVEL UP.
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.