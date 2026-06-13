Japón es uno de los grandes pilares de la industria. Es a la vez una de las regiones que más produce y consume videojuegos a nivel mundial, así que es un territorio clave para el sector. Esto gracias a que sus jugadores son unos verdaderos apasionados del gaming, tal como lo demuestra una encuesta reciente.

Famitsu, la revista más importante de videojuegos en Japón, está festejando su 40.° aniversario. Para celebrarlo, sus responsables hicieron una encuesta a nivel nacional para conocer los gustos de los jugadores del país, quienes revelaron sus sagas y sus desarrolladores favoritos.

Los japoneses también compartieron cuáles son sus remakes más deseados, las franquicias más influyentes y aquellos títulos a los que regresarían sin dudarlo si les borraran la memoria.

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¿Cuáles es el desarrollador favorito y los juegos que los japoneses quisieran volver a disfrutar?

La importancia de Japón no se reduce al gran número de juegos que desarrolla y lo que representa para el mercado a nivel económico. También es una potencia en cuanto a talento, pues algunos de los desarrolladores más prestigiosos de la industria crecieron y se formaron en la región.

En su encuesta, Famitsu preguntó a los japoneses quién es su desarrollador favorito de la historia. Para sorpresa de todos, ni Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima ni Hidetaka Miyazaki se llevaron este gran honor. El ganador fue nada más y nada menos que Masahiro Sakurai, creativo de HAL Laboratory y Nintendo conocido por Super Smash Bros. y Kirby.

El desarrollador fue el más votado en la encuesta y los resultados no son una sorpresa. Sakurai está en constante comunicación con sus fans y su talento ha dado vida a alguna de las franquicias más populares de la industria japonesa.

Por otro lado, a los jugadores de Japón se les preguntó qué títulos volverían a disfrutar de inmediato si les borraran la memoria. Los encuestados compartieron una interesante lista con aquellas obras que los marcaron y que volverían a disfrutar con gusto.

Masahiro Sakurai es el desarrollador más popular y querido en Japón

Como era de esperarse, el top 10 está dominado por entregas de populares franquicias japonesas, como The Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, así como títulos de ATLUS y algunos juegos independientes. Abajo está la lista en orden de popularidad:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Chrono Trigger

Steins;Gate

Final Fantasy X

Final Fantasy VII

13 Sentinels: Aegis Rim

Undertale

Dragon Quest

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Dragon Quest III

Franquicias y sagas más influyentes, según los jugadores japoneses

La encuesta también revela las sagas y los juegos que los fans consideran los más influyentes de la historia. La lista refleja a la perfección los gustos de Japón, pues dominan los JRPG, diversas sagas de Nintendo, Capcom, ATLUS, Square Enix y Konami.

Final Fantasy fue elegida como la franquicia más influyente de la historia, incluso por encima de Dragon Quest y Pokémon. En cuanto a los videojuegos más influyentes, el primer Dragon Quest se llevó la victoria y superó al popular Final Fantasy VII. Abajo están las listas:

Final Fantasy se coronó como la saga más influyente para los japoneses

Las franquicias más influyentes:

Final Fantasy

Dragon Quest

Pokémon

Mario

Persona

Monster Hunter

Tales of

The Legend of Zelda

Metal Gear

Kingdom Hearts

Los juegos más influyentes:

Dragon Quest

Final Fantasy VII

Dragon Quest III

Pokémon Red

Dragon Quest V

Final Fantasy X

Chrono Trigger

Super Mario Bros.

Kingdom Hearts

Resident Evil

Remakes más deseados por los jugadores de Japón

Los remakes se han convertido en una de las tendencias más populares de la industria. Por ello, es normal saber que los jugadores japoneses desean que varios títulos clásicos regresen totalmente renovados. La encuesta reveló los remakes más deseados por los aficionados del país asiático.

Para sorpresa de pocos, el remake más deseado es el de Chrono Trigger, obra maestra de Square Enix que muchos consideran el mejor JRPG de la historia. La lista también incluye remakes de Xenogears, de varias entregas de Pokémon, Final Fantasy, Persona y más IP. Abajo está el top 10:

Los japoneses desean el remake de Chrono Trigger

Chrono Trigger

Xenogears

Pokémon Black & White

Final Fantasy VIII

Tales of the Abyss

Persona 2

Sakura Wars

Final Fantasy IX

Dragon Quest IX

Final Fantasy VI

En esta página encontrarás todas las noticias sobre la industria japonesa de videojuegos.

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