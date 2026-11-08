Más allá de las discusiones sobre si un remake era necesario, Dragon Ball Super: Beerus generó mucho entusiasmo tras su revelación inicial gracias a su promesa de ofrecer la versión definitiva del anime; sin embargo, capítulo tras capítulo causa polémica y divide las opiniones de la comunidad con sus ajustes en la narrativa. Por ejemplo, el más reciente episodio hizo que Goku Super Saiyajin Dios fuera menos poderoso.

El domingo 8 de noviembre de 2026, la serie de Toei Animation regresó con el estreno del capítulo 5. Los acontecimientos se mantienen muy fieles a los de la película de 2013 y a los del show de 2015, pero hay algunos cambios aquí y allá. Y sí, también hubo un par de omisiones que otra vez provocaron debates entre los fans.

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Goku Super Saiyajin Dios pierde una poderosa habilidad en Dragon Ball Super: Beerus

El show animado se anunció a principios de este año en el Genkidamatsuri, un evento en el que también se presentaron videojuegos y otros proyectos de la franquicia. Los responsables confirmaron que esta “versión mejorada” del anime de 2015 pretendía corregir los errores de animación y cambiar escenas para agilizar el ritmo.

No obstante, algunas de esas modificaciones no fueron del agrado de un gran sector de la comunidad, y el reciente episodio 5 es prueba de ella. El capítulo de esta semana continúa desde donde lo dejó el anterior, con Goku convirtiéndose en Super Saiyajin Dios tras realizar el ritual con la ayuda de Videl, Gohan, Vegeta, Goten y Trunks.

El capítulo 5 de Dragon Ball Super: Beerus se enfoca en gran medida en la batalla entre Goku y Bills, el Dios de la Destrucción. La pelea es más corta, pues al final del episodio se nos muestra que el protagonista empieza a perder su nueva transformación. En la serie original, eso ocurre varios episodios después.

Naturalmente, también se recortaron varias escenas para reducir el tiempo del enfrentamiento. El problema es que, según explican fanáticos, algunas de esas secuencias tienen implicaciones directas en la narrativa.

Una de las ausencias más importantes es la parte en la que Bills ataca directamente a Goku y lo daña severamente, lo que provoca que el padre de Goten y Gohan caiga casi desmayado hacia la Tierra. En ese momento, se nos muestra que la herida del saiyajin se regenera por sí sola, lo que le permite regresar a la acción.

De esta manera, Dragon Ball Super: Beerus eliminó la habilidad de regeneración que brindaba el Super Saiyajin Dios a Goku. En consecuencia, se podría decir que esta versión del personaje es menos poderosa en comparación con la de la serie original. Y sí, no es la única omisión que le resta escala al conflicto.

Tanto en el anime de 2015 como en el manga oficial de Toyotaro, los supremos Kaioshin nos explican que Goku y Bills son tan poderosos que un cruce de puños entre ellos podría acabar con el universo entero. Es una secuencia que nos demuestra la enorme fuerza que poseen ambos personajes, e incluso obliga al protagonista a contrarrestar los golpes de una forma especifica para equilibrar la energía y evitar la destrucción del mundo.

Goku Super Saiyajin Dios perdió su habilidad de regeneración, lo que hace que sea menos poderoso en Dragon Ball Super: Beerus

Dragon Ball Super: Beerus ignora todo lo anterior, y elimina esas escenas por completo. Si bien esta omisión hace que la batalla sea más dinámica, los fanáticos creen que también provoca que la pelea entre los dioses tenga menos impacto.

“La versión ‘mejorada’ de 2026 del anime lo arruinó por completo al eliminar todas esas escenas pertinentes que ponían de relieve el aspecto divino del Super Saiyajin Dios, haciéndolo así más impresionante que las formas no divinas que lo precedían. Dragon Ball Super de 2015, tal vez te juzgué con demasiada dureza. Lo siento”, dijo un fan decepcionado.

En Dragon Ball Super: Beerus, el universo ya no está en peligro durante la batalla entre Goku y Bills

Dragon Ball Super: Beerus decepciona a los fanáticos capítulo tras capítulo

Si bien los entusiastas de la obra de Akira Toriyama elogian la impresionante mejora en la animación con respecto a la versión original que debutó hace más de una década, muchos lamentan esas omisiones que, según argumentan, dañan la narrativa y el contexto general de la serie.

“Dragon Ball Super Beerus, al centrarse más que nada en las batallas y la acción, se vuelve, paradójicamente, una serie algo aburrida. Al no haber tantas interacciones con otros personajes como antes, no hay ‘chicha’ más allá de los golpes. La serie me recuerda muchísimo al anime de Super Dragon Ball Heroes, donde básicamente teníamos acción y poco más”, comentó un fan.

El caso de esta semana no es único en su tipo. El capítulo 3 decepcionó a algunas personas por eliminar por completo la secuencia de Bingo de Vegeta y otras escenas de comedia. Por su parte, el episodio 4 dividió las opiniones de la comunidad por la selección musical y la forma fugaz en la que se abordó el embarazo de Videl.

Pese a la reacción negativa de un gran sector de la fanaticada, Dragon Ball Super: Beerus es un éxito rotundo en plataformas de streaming. Según datos, la serie de Toei Animation ya supera las 2 millones de visualizaciones sólo en Netflix, y es probable que la situación sea mucho mejor en Crunchyroll, el único servicio que tiene simulcast.

El capítulo 6 del anime se estrenará oficialmente el 15 de noviembre de 2026, y presentará la conclusión de la batalla entre Goku y Bills.

Los fans no están contentos con muchos de los cambios en la historia de Dragon Ball Super: Beerus

Pero cuéntanos, ¿te molestan los cambios en la historia y las omisiones de escenas? ¿Cuál versión de la serie de Toei Animation prefieres? Comparte tu opinión en los comentarios.

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