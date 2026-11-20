LO QUE DEBES SABER:

Strauss Zelnick, jefe Take-Two Interactive, habló sobre el futuro de Grand Theft Auto y la llegada de GTA 7

El desarrollo de GTA 6 demoró más de 13 años, pero se espera que la próxima entrega no tarde tanto

Zelnick enfatizó que Rockstar y Take-Two están enfocados por ahora en GTA 6

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya está aquí, pero la espera para disfrutarlo fue de más de 13 años. Por ello, es normal pensar que la próxima entrega de la saga tardará mucho en llegar y que tendremos que esperar otra década para poder jugar GTA 7.

La aventura de Lucía Caminos y Jason Duval acaba de debutar, pero el jefe de Take-Two Interactive ya dio sus primeras declaraciones sobre el futuro de la franquicia y la inevitable llegada de GTA 7. Sin embargo, puede que las recientes declaraciones de Strauss Zelnick decepcionen a más de un fanático de la saga.

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¿Qué dijo Strauss Zelnick sobre GTA 7?

GTA 6 dejó claro que la espera por un nuevo juego de Rockstar Games siempre vale la pena. Sin embargo, no todos los jugadores están dispuestos a esperar otros 13 años para conocer el futuro de la franquicia. Muchos desean que GTA 7 tarde menos en llegar, pero es muy pronto para saber cuánto años demorará su desarrollo.

Durante una charla en TBPN (vía GameSpot), podcast de tecnología y negocios, Strauss Zelnick habló sobre diversos temas relacionados con GTA 6. El directivo discutió sobre el impacto del juego en la industria del entretenimiento, del auge de la inteligencia artificial en los videojuegos y otros temas bastante interesantes.

En un momento de la conversación, Zelnick fue cuestionado sobre GTA 7 y lo ambicioso que será. Jordi Hays, presentador del podcast, cree que la próxima entrega de la franquicia podría ser “una versión en vivo del mundo entero”, pues considera que Rockstar debe superarse a sí mismo otra vez.

Desde la perspectiva de Zelnick, cualquier especulación sobre GTA 7 está demasiado adelantada a su tiempo. El directivo recordó que la entrevista se grabó el pasado 19 de noviembre, es decir, el día de lanzamiento de GTA 6. Por ello, no le ve sentido hablar por ahora del futuro de la saga.

“No puedo evitarlo. En Take-Two lanzamos GTA 6 el 19 de noviembre. Déjame mirar mi reloj. Oh, todavía es 19 de noviembre. Y me preguntas por GTA 7”, afirmó Zelnick con humor.

En realidad, el directivo no dijo mucho sobre el próximo GTA, pues en Rockstar y Take-Two están totalmente concentrados en GTA 6. Sin embargo, por declaraciones anteriores sabemos que GTA 7 no tardará tanto en llegar como la aventura de Jason y Lucía.

Jefe de Take-Two prefiere no hablar a profundidad de GTA 7 por ahora

¿GTA 7 tardará muchos años en llegar?

El desarrollo de GTA 6 se extendió más de lo esperado debido a la escala y ambición de su mundo. En el camino, Rockstar creó herramientas que le ayudarán a que sus próximos juegos no demoren tanto en llegar a las manos de los jugadores.

Phil Hooker, líder técnico de la compañía, explicó anteriormente que los avances que hicieron con GTA 6 les permitirán “trabajar con mayor rapidez”. En teoría, esto significa que GTA 7 y otros proyectos, como un posible Red Dead Redemption 3, tendrían un desarrollo más corto y menos conflictivo que el de GTA 6.

“Confío en que podremos construir sobre esta base y explorar nuevas posibilidades para crear contenido aún más atractivo”, comentó Hooker. A pesar de esto, lo mejor es que los fanáticos no esperen GTA 7 en los próximos años, pues Rockstar aún tiene pendiente el lanzamiento del nuevo GTA Online.

GTA 7 no demorará tanto en llegar como GTA 6

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