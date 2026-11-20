LO QUE DEBES SABER

Los jugadores de GTA 6 en PS5 se encontraron con el error CE-108255-1, el cual provoca el cierre inesperado del juego e impide avanzar

Esta falla es más frecuente en las versiones estándar y Slim del PlayStation 5, aunque también afecta a los usuarios de PS5 Pro

Jugadores de XBOX también reportan problemas técnicos en Grand Theft Auto 6

La espera finalmente acabó: Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya está disponible en consolas, lo que significa que millones de fanáticos en todo el mundo ya comenzaron su viaje por Leonida. Si bien es un momento de celebración, es cierto que la comunidad ya se topó con algunos inconvenientes técnicos que causaron canas verdes y mucha frustración.

En específico, los jugadores de PlayStation 5 ya lidian con un error que cierra abruptamente el juego e impide el progreso. A pesar de que la nueva entrega sólo lleva disponible un aproximado de 48 horas en algunas regiones, ya es posible encontrar numerosas publicaciones de usuarios que destacan la misma falla.

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El error CE-108255-1 de PlayStation 5 arruina Grand Theft Auto 6 a muchos fans

La secuela es un proyecto netamente next-gen, por lo que sólo está disponible para XBOX Series X|S y PlayStation 5. El desempeño cambia en función de la plataforma, pero en general se mantiene en la misma línea; sin embargo, los usuarios de PS5 en particular se toparon con una falla molesta que provoca que el juego se bloquee por completo.

A través de Reddit, un propietario de la consola de actual generación de Sony dijo que Grand Theft Auto 6 funcionaba a la perfección, pero eso cambió tan pronto llegó a Pipework, una de las primeras misiones del juego en la que se nos presenta a uno de los personajes más queridos por los fans: Mandy.

El usuario señala que el videojuego se bloquea y aparece el mensaje de error CE-108255-1 cada vez que se acerca al lavaplatos. “Uno pensaría que volar el avión sería más exigente, pero el juego se congela cada vez que uso el desatascador. Acabo de pagar $125 USD por la reparación de mi PS5 y $100 USD por el juego. Esto es ridículo”, dijo.

Lamentablemente, el caso anterior no es único en su tipo. La comunidad ya encontró más de una docena de publicaciones de Reddit en las que las personas reportan problemas similares al momento de jugar GTA 6. Muchos señalan que el juego se bloquea ese mismo momento, mientras que otros ni siquiera pueden completar el prólogo de Lucía.

El error CE-108255-1 parece ser más común en las versiones estándar y Slim de PlayStation 5, pero también hay informes de jugadores de PS5 Pro que denuncian que no pueden avanzar más allá de la primera misión de Grand Theft Auto 6 porque el título se sale abruptamente.

El error CE-108255-1 de PS5 impide que los jugadores de Grand Theft Auto 6 completen el juego

Si bien la mayoría de las quejas están relacionadas con la plataforma de Sony, también es posible observar algunos casos de jugadores de XBOX que reportan inconvenientes similares. “A veces, el juego se bloquea incluso después de solo 15 minutos. El primer fallo ocurrió unas 2 horas después de empezar a jugar, y desde entonces no ha dejado de aparecer”. añadió un jugador de la consola de Microsoft.

¿Cómo solucionar el error CE-108255-1 en PS5 y los problemas de XBOX para jugar GTA 6?

Lastimosamente, en este momento no hay una solución clara y 100% funcional para abordar estos inconvenientes técnicos que, al parecer, ya afectan a muchos jugadores en PS5 y XBOX Series X|S.

En Reddit y redes sociales, fans de Grand Theft Auto 6 señalan que intentaron reinstalar el juego, borrar el caché, reconstruir la base de datos del sistema y restablecer la configuración de fábrica de la consola sin éxito. El problema persiste en la mayoría de los casos, lo que impide que los jugadores afectados puedan continuar su viaje por Vice City.

Revisar la página de soporte de Rockstar Games tampoco es de gran ayuda. El sitio web tiene una guía actualizada, pero solamente remite a los canales de soporte oficiales de XBOX y PlayStation. En el caso de PS5, la sección “cómo solucionar el código de error CE-108225-1” ofrece un consejo inútil: “intenta actualizar el juego”.

En caso de que ese paso no funcione, Sony recomienda a los jugadores “visitar el servicio de reparaciones de PlayStation”. Tampoco hay una solución clara para la versión de XBOX de GTA 6.

Debido a que aún hay pocos casos reportados en relación al número de jugadores totales que actualmente disfrutan Grand Theft Auto 6 sin mayores complicaciones, es imposible afirmar que estamos ante una falla generalizada; sin embargo, estos primeros informes ya activaron las alarmas de la comunidad.

Debido a que muchos de los jugadores afectados señalan que títulos menos exigentes que GTA 6 funcionan con normalidad, hay quienes creen que el juego de Take-Two se bloquea debido al sobrecalentamiento. Así pues, hay quienes achacan los inconvenientes a un posible problema de refrigeración, aunque aún no está confirmado.

Se cree que el error CE-108255-1 de PlayStation 5 que ocurre al jugar GTA 6 se debe a problemas de refrigeración

Pero cuéntanos, ¿ya te topaste con el error CE-108255-1 u otros errores en PS5 o XBOX? Déjanos leerte en los comentarios.

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