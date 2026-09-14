Los videojuegos son un lujo, pues los nuevos lanzamientos ya son muy caros debido a los aumentos constantes de precio. Por suerte, los jugadores con presupuestos ajustados aún tienen muchas alternativas para ampliar su colección sin gastar una fortuna. Precisamente, un título competitivo ahora está completamente gratis en Steam.

Hay muchos motivos por los que los desarrolladores deciden regalar sus proyectos a la comunidad. Los responsables de esta nueva promoción aún no revelan la razón por la que optaron por obsequiar uno de sus títulos más icónicos, pero los usuarios de PC estarán contentos de saber que esta promoción de tiempo limitado ya está activa.

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Regalan Crystal Crisis en PC y ya está disponible sin costo

El videojuego al que nos referimos es Crystal Crisis, una experiencia de puzzles con tintes competitivos que debutó a finales de la década pasada con una recepción bastante positiva. Lo interesante es que esta propuesta independiente reúne a personajes de otras franquicias, por lo que se trata de una especie de megacrossover.

Sin previo aviso, los desarrolladores de Nicalis decidieron regalar este título multijugador a la comunidad de PC como parte de una promoción de tiempo limitado. Esto significa que los jugadores interesados en ampliar su biblioteca digital deben actuar rápido si no quieren desaprovechar esta oportunidad.

Para ser precisos, Crystal Crisis tiene 100% de descuento y actualmente está disponible gratis en Steam. Para canjearlo, basta con iniciar sesión en la tienda de Valve, visitar la página del juego indie, seleccionar la pestaña “Agregar a la cuenta” y completar el proceso. Aquellos que lo reclamen dentro del plazo válido, lo conservarán para siempre.

Como suele suceder, esta promoción especial tiene fecha de caducidad y dejará de estar disponible en pocos días. Los jugadores de PC tienen del 14 al 22 de septiembre de 2026 para agregarlo a su biblioteca personal. Después de esa fecha, el título independiente regresará a su precio habitual de $16 USD o $185.99 MXN.

Vale la pena recordar que Crystal Crisis también está en la Epic Games Store, así como en PlayStation y Nintendo Switch; sin embargo, en ninguna otra plataforma está gratis. Esto significa que se trata de una oferta exclusiva para la tienda de Valve en PC. Se desconoce si los desarrolladores ampliarán esta iniciativa a otros ecosistemas.

Crystal Crisis tiene 100% descuento en Steam y los jugadores de PC ya pueden conseguirlo gratis

¿Qué ofrece Crystal Crisis, el nuevo juego de puzzles que está disponible gratis en Steam?

Si bien Crystal Crisis está gratis en Steam como parte de esta promoción especial, es posible que muchos jugadores se pregunten si vale la pena descargarlo e invertir tiempo en él. Por suerte, estamos ante una experiencia que será del agrado de los jugadores más competitivos.

Este título de Nicalis es un videojuego de puzzles muy similar a Tetris y otras propuestas del género. El objetivo es colocar los bloques en el lugar correcto del tablero para crear cadenas y desatar poderes especiales, que se hacen más fuertes a medida que aumenta el medidor de combo. En total, hay 40 ataques de Burst.

Crystal Crisis tiene un gran énfasis en el modo multijugador, pues gran parte de su encanto recae en enfrentarse a otro jugador en las modalidades locales y online. También hay Arcade, Survival, Tag Team, un apartado de entrenamiento e incluso una campaña narrativa que ofrece múltiples rutas.

Este videojuego de acertijos se destaca por presentar 20 personajes jugables, incluidos protagonistas de otras series famosas. Pensemos en cosas como Quote y Curly de Cave Story, Isaac de The Binding of Isaac y Black Jack de Tezuka Productions, así como Astro Boy del anime homónimo y Umihara Kawase.

Crystal Crisis tiene reseñas muy positivas en Steam con un índice de aprobación de más de 80% en la tienda de PC. Si bien está lejos de ser el juego más ambicioso de su género, vale la pena descargarlo gratis. Muchas personas hicieron exactamente eso, pues el número de jugadores concurrentes aumentó en las últimas horas.

Crystal Crisis tiene personajes invitados de Astro Boy, The Binding of Isaac y otras franquicias

Pero cuéntanos, ¿te animarás a probar este nuevo videojuego gratuito? Déjanos leerte en los comentarios.

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