Parece que los fans de Rayman tendrán que esperar un poco más para disfrutar uno de los regresos más esperados de Ubisoft. Esta situación es debido a que la compañía confirmó un cambio en los planes para su próximo lanzamiento.

Lo más curioso de todo es que la noticia llega cuando faltaban pocas semanas para que el nuevo título de la saga estuviera disponible. Por fortuna, no se trata de un retraso demasiado extenso, aunque sí modificará los planes de quienes esperaban jugarlo este otoño.

Rayman Legends Retold llegará más tarde de lo esperado

Ubisoft confirmó que Rayman Legends Retold retrasó su lanzamiento, que estaba planeado para el 1 de octubre, y ahora llegará hasta el 3 de diciembre de este mismo año.

Eso significa que los jugadores tendrán que esperar aproximadamente 2 meses adicionales para conocer esta nueva versión del clásico.

De acuerdo con el comunicado oficial, Rayman Legends Retold ya está terminado a nivel de producción. Aun así, el equipo decidió tomarse más tiempo para pulir la experiencia antes de ponerla en manos de los jugadores:

“Decidimos tomarnos tiempo adicional para asegurarnos de que cada detalle reciba el cuidado que merece”, explicó el equipo responsable del proyecto.

Solo o en cooperativo, Rayman Legends Retold apela al pasado, pero se posa firme en el presente

El retraso podría beneficiar al juego

Aunque nunca es agradable recibir una noticia de este tipo, el nuevo lanzamiento podría tener una ventaja importante. Septiembre y octubre estarán cargados de estrenos, por lo que diciembre podría darle a Rayman Legends Retold más espacio para llamar la atención.

Además, Ubisoft ya prepara nuevo material para mostrar cómo luce esta versión. La compañía anunció que el próximo 22 de septiembre se publicará un trailer con una descripción general del juego.

Ese mismo día, algunos creadores de contenido y miembros de la prensa compartirán nuevas impresiones después de probarlo. Así podremos conocer más detalles antes de su estreno.

Por ahora, habrá que esperar para descubrir si estos meses adicionales realmente se traducen en una mejor experiencia para el regreso de Rayman.

¿Crees que el retraso terminará beneficiando a Rayman Legends Retold? ¿Lo esperabas para octubre o prefieres que llegue en diciembre? Cuéntanos en los comentarios.

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