Marvel’s Wolverine debutó en medio de fuertes críticas por parte de la prensa y los jugadores. El título de Insomniac Games y PlayStation se quedó corto en algunos apartados, lo que le valió reseñas mixtas en Metacritic. El título sigue en boca de todos por una polémica en particular: el rastro azul que sirve como guía para Logan.

Algunos jugadores creen que este sistema es invasivo y que le quita desafío a la experiencia de juego. También consideran que Insomniac Games abusa de la mecánica y que, al final, los lleva de la mano durante toda la aventura del superhéroe.

Por ello, Marvel’s Wolverine ha recibido una infinidad de críticas y los jugadores piden una opción para desactivar el rastro azul. Ante esto, un miembro de Insomniac Games decidió defender la mecánica y reponder a los fanáticos inconformes.

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La polémica del “rastro apestoso” de Marvel’s Wolverine

El nuevo exclusivo de PlayStation 5 ya hizo historia, pero no como Sony esperaba. Marvel’s Wolverine debutó con 77 de calificación en Metacritic, por lo que es el juego single-player de PlayStation peor calificado desde Days Gone. Una de las críticas constantes de la prensa es, justamente, que el título es demasiado lineal y guía al jugador en todo momento.

Los fanáticos de Marvel y PlayStation también han sido muy claros con sus críticas, pues piensan que Marvel’s Wolverine no está a la altura de otros juegos de Insomniac Games. Como lo mencionamos, una de las quejas principales es el rastro azul, elemento que representa de manera visual los sentidos tan desarrollados que tiene Logan.

Marvel’s Wolverine usa esta mecánica para que los jugadores puedan progresar en momentos clave y encontrar algunos objetos. Insomniac Games asegura que es más que una simple guía visual, pues el rastro azul fue pensado como una forma de representar los instintos de cazador del personaje.

Sin embargo, los jugadores no están contentos con la mecánica debido a que, desde su perspectiva, arruina la experiencia de juego. Incluso, han apodado a la estela azul como “rastro apestoso” y el “rastro de pedos de Jean Grey”.

Algunos fans opinan que el sistema puede resultar útil para los jugadores menos experimentados o las personas ajenas a los videojuegos; sin embargo, también piensan que es demasiado invasivo para quienes ya están familiarizados con los títulos de PlayStation.

Las redes sociales están llenas de críticas hacia el “rastro apestoso” de Marvel’s Wolverine y de quejas ante la ausencia de una opción para desactivarlo. Los jugadores le pidieron a Insomniac Games una alternativa para no verlo en sus partidas, pero no han recibido una respuesta.

El polémico rastro azul de Marvel’s Wolverine dividió la opinión de los jugadores

Insomniac Games defiende el rastro azul del nuevo exclusivo de PS5

En años recientes, las guías y las asistencias en los juegos han sido un tema a discutir. Algunos jugadores están a favor de su presencia, pues son ayudas y elementos de accesibilidad útiles para algunas personas. Sin embargo, otra parte de la comunidad ha criticado la forma en que los estudios las implementan, ya que las consideran demasiado invasivas.

Insomniac Games no está de acuerdo con la opinión de los jugadores de Marvel’s Wolverine, así que defendió su sistema de rastro azul en las redes sociales. James Stevenson, director de comunidad y marketing del estudio, señaló que la mecánica no está activa en todo momento, así que realmente no debería ser un problema para disfrutar el título.

Asimismo, Stevenson reafirmó que la mecánica refleja los sentidos tan desarrollados del protagonista, así que su presencia está justificada en momentos clave de la historia, cuando Logan está en alerta máxima.

“El rastro olfativo no siempre está activo. Representa los supersentidos mutantes de Logan y su excepcional capacidad de rastreo”, explicó el creativo. “Solo aparece cuando sigue un olor o sonido específico (una persona, whisky u otro rastro olfativo), en momentos clave de la historia o de las misiones, o cuando percibe el aroma de un objeto coleccionable”.

En esta página están todas las noticias relacionadas con Marvel’s Wolverine.

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