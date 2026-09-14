Zach Cregger se ha visto envuelto en polémicas en semanas recientes, pues su próxima adaptación live-action de Resident Evil todavía enfrenta dificultades para convencer a los fanáticos más fieles de la franquicia de Capcom. En medio de estas controversias, el cineasta brindó su opinión sobre otro tema muy candente: el auge de los medios digitales.

Hace apenas un par de años, muchos dábamos por hecho que el formato físico sería una parte integral de la industria de los videojuegos en el futuro previsible; al final del día, la música y el cine aún lanzan CD y Blu-Ray. Pero los acontecimientos recientes parecen indicar que la tendencia será diferente en el gaming.

PlayStation se prepara para dejar de lanzar juegos en disco en los próximos años, una decisión que dividió las opiniones de la comunidad por razones bastante obvias. Ahora, el director detrás de la nueva cinta de Resident Evil explicó por qué se inclina por los juegos digitales.

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Zach Cregger prefiere los videojuegos digitales

En una entrevista reciente para el portal IndieWire, el director Zach Cregger, responsable de la exitosísima Weapons, reconoció que se inclina más por los bienes digitales, aunque afirma que antes solía tener su colección física. Además, se solidarizó con las personas que están preocupadas ante la posibilidad de perder el acceso a contenido que ya pagaron.

El cineasta de 45 años explica que suele perder o dañar sus discos y cajas, por lo que actualmente no se considera un coleccionista. Asimismo, confiesa que la posibilidad de acceder y descargar el contenido en cualquier momento es una de las razones por las que prefiere los medios y videojuegos digitales.

“No soy muy aficionado a los formatos físicos. Quiero decir: sí, lo fui en algún momento de mi vida. Pero tiendo a perder y dañar las cosas con mucha facilidad. Así que no me preocupa demasiado descargar un juego, porque al menos eso significa que siempre estará ahí cuando lo necesite”, afirmó el creativo estadounidense.

Lo anterior no necesariamente es verdad. Al final del día, gran parte de la discusión en torno a la desaparición del formato físico gira en torno al hecho de que las compañías y los titulares del producto pueden retirar el acceso de los artículos digitales en cualquier momento, incluso si la persona ya pagó por ellos.

Eso es justamente lo que sucederá este año. Hace un par de meses, Sony informó que eliminará más de 500 películas y series de StudioCanal de todas las librerías de los usuarios de PlayStation. Esto significa que las personas ya no podrán comprar ese material ni acceder a él, incluso si ya lo tenían en su colección digital.

El director de Resident Evil reconoce que ese es uno de los principales problemas del formato digital, y se solidariza con los fanáticos que temen perder acceso a sus compras digitales. “Ahora bien, sé que mucha gente dice: ‘no siempre, amigo. Porque pueden borrarlo aunque ya pagaste por ello. Y sí, es una lástima. No me gusta eso”, afirmó.

En última instancia, Zach Cregger señala que prefiere los juegos títulos digitales por una mera cuestión de comodidad. “Simplemente no tengo espacio físico para todos los juegos que quiero tener. Y los pierdo. Siempre me pasa. Siempre pierdo y rompo cosas. Así que, no tengo problemas para descargarlos”.

Zach Cregger, director de Resident Evil, dejó de coleccionar videojuegos físicos y ya prefiere el formato digital

La polémica de la nueva película de Resident Evil

Es importante destacar que Zach Cregger en ningún momento mencionó la decisión específica de Sony, ni criticó a PlayStation ni algún otro publisher de la industria. En realidad, sus comentarios simplemente hacían referencia al eterno debate que pivota sobre los medios físicos y digitales.

Sony informó que dejará de producir videojuegos físicos a partir de 2028, una decisión que generó un gran malestar en la comunidad. Decenas de jugadores organizaron boicots para intentar revertir esta situación, pero la compañía japonesa ya indicó que, a pesar de la reacción negativa, no darán marcha atrás y seguirán con sus planes.

En cuanto a la próxima película de Resident Evil, se podría decir que el proyecto se ha visto igualmente involucrado en muchas controversias en meses recientes. En particular, muchos jugadores critican el hecho de que presentará una historia totalmente original que se alejará de la trama principal de los videojuegos.

El cineasta Zach Cregger ya respondió a las quejas de la comunidad, y recientemente reconoció que subestimó el interés de los fanáticos. Aunque el director se mostró abierto a la posibilidad de crear secuelas, también afirmó que prefiere enfocarse en filmes originales.

La cinta de Resident Evil, producida en colaboración con PlayStation Productions, llegará a los cines de México el 16 de septiembre de 2026, mientras que debutará el 18 de septiembre en Estados Unidos y otras regiones.

La película de Resident Evil se ha visto envuelta en muchas polémica

Pero cuéntanos, ¿prefieres los juegos físicos o digitales? ¿Te llama la atención la próxima película de terror de Zach Cregger? Déjanos leerte en los comentarios.

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