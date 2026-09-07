¿Tu Switch 2 fue baneado sin motivo y no puedes usar sus funciones online? Debes saber que no eres el único. En horas recientes, decenas de jugadores han reportado que Nintendo baneó su consola híbrida sin justificación y que, por consecuencia, no pueden jugar online ni usar la eShop.

Todos coinciden en algo importante: no intentaron modificar su consola ni usaron juegos pirata como para merecer una sanción de este tipo. Los casos están relacionados con el error 2181-4008, que justamente aparece cuando Nintendo impide a una de sus consolas acceder a los servicios online por una falta mayor.

La buena noticia es que no todo está perdido, pues hay una solución a este problema que ha afectado, por ahora, únicamente a los usuarios de Switch 2.

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Nintendo banea decenas de Switch 2 por error

Desde ayer por la tarde, algunos usuarios de Switch 2 empezaron a reportar en foros y redes sociales que sus consolas habían sido baneadas injustificadamente. Pidieron asistencia a Nintendo con la esperanza de recuperar el acceso a las funciones online de su sistema lo antes posible. Sin embargo, no recibieron una respuesta convincente y pasaron el fin de semana sin servicios online.

Afortunadamente, la situación mejora y algunos usuarios ya reportaron que Nintendo les levantó el castigo, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Es importante recalcar que los recientes baneos están relacionados con el código de error 2181-4008 y que todos los jugadores aseguran que no hicieron algo que justificara la sanción.

La comunidad empezó a especular que todo ocurrió por un descuido de Nintendo, pero las alarmas se encendieron cuando la compañía no se pronunció al respecto. Con el paso de las horas, los jugadores intentaron de todo para desbanear su consola, pero no encontraron una solución definitiva al problema.

Esto generó fuertes críticas hacia el rumbo que está tomando la industria, pues lo digital pronto dominará la mayoría del mercado. Los jugadores afectados por los baneos injustificados no pueden acceder a su contenido comprado ni disfrutarlo de manera online, así que están decepcionados.

Algunos fans explicaron que siempre han comprado juegos originales e, incluso, otros señalaron que nunca han jugado online. RabidTowel, usuario de reddit, compartió su caso sólo para darse cuenta que había muchos más jugadores afectados por la misma situación.

“Sólo compro mis juegos nuevos en tiendas oficiales (Reino Unido) o en la eShop, y ni siquiera juego multijugador online, sólo cooperativo local. Esta semana viajé a Francia y me conecté al wifi del hotel para navegar por la eShop, y ahora estoy de vuelta en el Reino Unido. Supongo que esa es la razón. ¿Hay alguna posibilidad de que lo reviertan?“, explicó el jugador.

Por fortuna, RabidTowel y otros jugadores ya pudieron resolver su problema, pero fue hasta que Nintendo intervino en la polémica.

Nintendo Switch 2 baneado que muestra el código de error 2181-4008

¿Cómo solucionaron los jugadores los baneos injustificados?

Luego de insistir y ponerse en contacto con el servicio de atención a clientes de Nintendo, varios jugadores encontraron la respuesta al misterio de los baneos de Switch 2. En pocas palabras, se trató de un descuido por parte de la compañía, que reportó un fallo en uno de sus servidores.

“Volví a llamar hoy para insistir y me notificaron del error en su servidor. Tras comprobarlo de nuevo, mi sistema ya funciona correctamente. Si te viste afectado este fin de semana, asegúrate de comprobar si el problema se ha solucionado o llama al servicio de asistencia de Nintendo para ver si tu consola es una de las afectadas por este error que se va a corregir”, reveló Trece Banger, otro usuario de reddit que resultó afectado.

Dicho esto, las consola que mostraron el error 2181-4008 durante este fin de semana deberían volver a la normalidad pronto, ya que los baneos efectivamente fueron injustificados y producto de una falla. Pese a ello, la comunidad está alarmada por el hecho que un pequeño descuido como este pueda dejarlos sin servicios online durante días.

Al parecer, un problema en los servidores de Nintendo impidió a los usuarios de Switch 2 disfrutar las funciones online

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