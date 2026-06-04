Los Backrooms son un popular creepypasta que se viralizó en Internet a finales de la década pasada, lo que inevitablemente provocó que se crearan múltiples videojuegos basados en ese aterrador y extraño concepto. Uno de los títulos más populares de la “franquicia” repuntó con miles de jugadores gracias al éxito de la película de A24.

El filme de terror protagonizado por Mark Duplass y Renate Reinsve es una de las grandes sorpresas de 2026. Además de recibir calificaciones muy positivas por parte de la audiencia y los críticos, ya es todo un éxito comercial con una recaudación de más de $134 millones de dólares hasta la fecha.

Es fácil asumir que hoy más que nunca hay más personas interesadas en la leyenda urbana. Esto ocasionó que uno de los videojuegos más populares de la serie atrajera las miradas de propios y extraños. Y lo mejor es que los jugadores pueden comprarlo con descuento en PC o probarlo sin costo en Xbox Game Pass.

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Escape the Backrooms repunta con miles de jugadores en Steam

El título al que nos referimos es Escape the Backrooms, que debutó originalmente en octubre de 2025 con una buena recepción. Si bien no es el primer videojuego basado en el creepypasta de Internet, sí es uno de los que más llamó la atención de la comunidad de PC.

Naturalmente, la popularidad de este proyecto independiente creado por Fancy Games, Blackbird Interactive y Secret Mode aumentó considerablemente en los días recientes gracias al éxito de la película live-action distribuida por A24. Tras el debut del filme, el juego alcanzó su mejor marca de los últimos meses.

En su lanzamiento original, Escape the Backrooms consiguió un impresionante récord de 48,879 jugadores concurrentes en Steam. Desde entonces, su base de usuarios disminuyó poco a poco. La tendencia negativa se detuvo en la última semana después del estreno oficial de la película dirigida por el youtuber Kane Parsons.

Según datos de SteamDB, el videojuego independiente alcanzó un pico máximo de 16,925 jugadores simultáneos en las últimas 24 horas, su mejor cifra de 2026. En este momento hay 10,992 personas conectadas en los servidores de esta experiencia cooperativa, lo que demuestra que el interés del público aún está presente.

También ayudó el hecho de que Escape the Backrooms ahora tiene 20% de descuento en la plataforma de Valve. Esto significa que los jugadores de PC pueden adquirirlo por sólo $7.99 USD, es decir, $115.00 MXN. Esta oferta de tiempo limitado finalizará el 10 de junio.

Escape the Backrooms está disponible a un precio muy bajo gracias a una oferta de 20% de descuento

El juego de terror es uno de los estrenos de 2026 más exitosos en Xbox Game Pass

Los desarrolladores de Escape the Backrooms supieron aprovechar al máximo el hype que hay alrededor de la película de A24. La semana pasada, el videojuego independiente de terror llegó de sorpresa a Xbox Game Pass, lo que permitió que una nueva audiencia pudiera probarlo sin costo adicional.

Esa estrategia rindió frutos. De acuerdo con los datos del portal TrueAchievements, el proyecto de Fancy Games y Secret Mode fue un éxito inmediato en el servicio de suscripción y actualmente figura como uno de los títulos más populares del año en el programa de Microsoft.

El informe señala que Escape the Backrooms es el séptimo lanzamiento de 2026 más jugado de Xbox Game Pass hasta la fecha, por encima de Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077 y Hades II. Si sólo se toma en cuenta los videojuegos nuevos que debutaron directamente en el servicio, escala hasta el puesto número 5.

Actualmente, el juego de terror está disponible sin costo en el programa de paga tanto en consolas como en PC, y se desconoce por cuánto tiempo formará parte del catálogo. Si consideramos que tiene más de 100,000 reseñas positivas, es evidente que los fans del filme deberían darle una oportunidad.

Escape the Backrooms es un gran éxito en Xbox Game Pass

Pero dinos, ¿ya probaste este videojuego basado en el creepypasta? ¿Qué te pareció? ¿Lo recomiendas a los fans de la película? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2