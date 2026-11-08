Ya lo hemos dicho muchas veces, pero nunca sobra recordar que el PlayStation 5 se acerca a su 6.° aniversario. Es natural que la mayoría de los nuevos lanzamientos sólo estén disponibles para dicha plataforma, aunque es cierto que también vemos algunos juegos que, eventualmente, llegan a PS4.

De acuerdo con una filtración reciente proveniente de una fuente muy confiable, la más reciente y criticada entrega de una de las franquicias first-party más importantes de Sony dejará de ser exclusiva de PS5 y ya prepara su lanzamiento para la consola de antigua generación de 2013. Se cree que port está muy cerca.

Video relacionado: God of War Ragnarok - ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

Juego de God of War por fin llegaría a PlayStation 4

La serie God of War debutó en 2005 y, pese a tener más de 20 años a sus espaldas, permanece como uno de los pilares de Sony. La última entrega principal llegó a las tiendas en 2022, aunque ya hay otros proyectos tras bastidores que se lanzarán en 2027 y más allá.

A principios de este año, Santa Monica Studio y PlayStation sorprendieron a la comunidad con el anuncio y lanzamiento de un nuevo spin-off de la franquicia de acción: God of War Sons of Sparta, un interesante pero controvertido spin-off que nos remonta a la juventud de un inexperto Kratos.

El videojuego desarrollado por Mega Cat Studios debutó el 12 de febrero de 2026, pero solamente los jugadores de PlayStation 5 pudieron unirse a la diversión. Debido a que es un metroidvania en 2D con aspecto pixelart, muchos fanáticos cuestionaron la decisión de hacerlo un exclusivo de la consola de actual generación.

Sony guarda silencio sobre un eventual port para PS4, pero una reciente filtración parece indicar que el spin-off está en camino para la plataforma antigua de 2013.

Este reporte proviene de PlayStation Size, una fuente fiable que se especializada en darle seguimiento a las actualizaciones y demás movimientos de la PSN y la PS Store mediante la recopilación y el análisis de metadatos. A través de una publicación en redes sociales, reveló que hay indicios de que God of War Sons of Sparta dejará de ser exclusivo de PS5.

En su post, el perfil señaló que el susodicho port para PlayStation 4 de la más reciente entrega de la franquicia ya posee un ID de contenido en la tienda digital de Sony. El título tendría el siguiente identificador en la plataforma: UP9000-CUSA57767_00-SONSOFSPARTAPS40.

El ID de la susodicha versión para PlayStation 4 de God of War Sons of Sparta se parece mucho a la marca del port existente del juego para PS5, con sólo algunas diferencias sutiles en el código. Cuando un seguidor le preguntó si esto significa que el juego se lanzará para la consola de 2013, la fuente simplemente dijo que “sí”.

God of War Sons of Sparta dejaría de ser exclusivo de PS5 y llegaría a PlayStation 4, según filtración de la PS Store

Pese a que el ID filtrado no lleva a una ficha válida en la PlayStation Store, la página existente de God of War Sons of Sparta en la tienda estadounidense de Sony sí hace referencia a la plataforma de antigua generación. Al parecer, la página se actualizó en algún momento de octubre o noviembre de 2026.

Más proyectos de God of War están en desarrollo

Hay que considerar que Sony aún no anuncia oficialmente que una versión para PlayStation 4 esté en producción, aunque la aparente filtración sugiere que el anuncio y eventual lanzamiento de un port estaría cerca. Aun así, recomendamos tomar esta información con un grano de sal y esperar un comunicado formal.

Al final del día, no sería la primera vez que hay indicios de que un exclusivo de PS5 llegará a PS4. En 2021, informes mostraban evidencia de la existencia de una versión de antigua generación de Demon’s Souls, el remake del clásico de FromSoftware; sin embargo, el título de Bluepoint Games jamás se lanzó para ese ecosistema.

Dicho esto, y al considerar que God of War: Sons of Sparta es un proyecto mucho más sencillo gracias a su naturaleza pixelart, así que es factible que tarde o temprano haya un port para PlayStation 4. Recordemos que Marvel Rivals recibió una versión para PS4 de forma retroactiva.

El spin-off de Mega Cat Studios recibió reseñas mixtas, y actualmente es uno de los lanzamientos peor calificados en toda la historia de la franquicia. Eso sí, los fanáticos decepcionados estarán contentos de saber que Santa Monica Studio ya trabaja en más proyectos de la serie.

God of War Laufey, la próxima entrega que se enfocará en Faye, sigue en plena producción. Tristemente, el título movió su calendario de estreno y ahora llegará a las tiendas hasta finales de mayo de 2027. Adicionalmente, el estudio de Sony continúa con el desarrollo del remake de la trilogía original, que aún no tiene fecha de lanzamiento.

God of War Sons of Sparta tiene una puntuación promedio de 64 en Metacritic y es uno de los juegos peor calificados de la franquicia

Pero cuéntanos, ¿le darías una oportunidad al metroidvania si llega a PS4? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con los próximos lanzamiento de God of War.

Video relacionado: God of War: Sons of Sparta: ¿es tan malo como dicen?

Fuente