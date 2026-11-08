El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ya está disponible y puede conseguirse en todo el mundo. Sin embargo, hay algunas regiones que fueron más afortunadas que otras, ya que tuvieron la posibilidad de obtener su copia con objetos de colección gratuitos que no se vendieron en ninguna otra parte y que algunos ya los ofrecen en sitios de reventa a cambio de cientos de dólares.

Aunque hoy por hoy el formato físico parece ir de salida, hay compañías que todavía lo apoyan y Nintendo no iba a desaprovechar la ocasión para conmemorar el lanzamiento del remake de uno de los juegos más importantes de todos los tiempos con incentivos físicos. Pese a que el juego no tuvo edición especial, Nintendo sí vendió artículos de colección relacionados. Pero además hubo tiendas que se pusieron las pilas y en colaboración con Nintendo ofrecieron artículos exclusivos a manera de incentivos de preorden o de compra de día de lanzamiento.

Tiendas ofrecieron geniales incentivos de compra en lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Tal es el caso de la cadena EB Games en Canadá, que ofreció como bonus de preorden una cubierta para la caja del juego que no sólo hacía las veces de protector, sino que también era el pretexto ideal para exhibirse, puesto que asemejaba la caja en la que se vendió The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo 64 en el lejano 1998.

Éste fue el incentivo de preventa de EB Games (imagen: EB Games)

Pero Micromania y Argos fueron más allá, pues ofrecieron para los fans de Francia y del Reino Unido, respectivamente, el juego dentro de una caja con diseño de la exclusiva caja de la codiciada edición de Nintendo 64 Zelda Special Value Pak, que destaca por sus detalles áureos y que en esta reedición se convirtió en el mejor incentivo que hubo para comprar el remake en su lanzamiento, pero que lamentablemente se limitó a muy pocas regiones en el mundo.

Esta caja de The Legend of Zelda fue exclusiva de Micromania y Argos (imagen: Micromania)

Por tal motivo, este bonus de compra se ha vuelto muy valioso y como era de esperarse ya hay muchas personas que lo están vendiendo en sitios de reventa como eBay, en los que es difícil encontrar esta edición por debajo de los $450 USD (alrededor de $8300 MXN) sin incluir envío.

En cuanto al resto del mundo, Nintendo se limitó a vender el remake en la caja tradicional de los juegos de Nintendo Switch 2, aunque también lanzó una edición ligeramente mejor, pues tiene un acabado metálico, que pudieron conseguir las primeras personas que adquirieron en juego.

Vendedores piden cientos de dólares por las ediciones exclusivas de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en eBay (imagen vía eBay)

Invariablemente de la edición del juego y sus incentivos de compra, la verdad es que el remake está llamando poderosamente la atención por sus buenísimas calificaciones, que por el momento lo perfilan como el mejor candidato para ganar el GOTY 2026, aunque Grand Theft Auto VI tendrá la última palabra.

¿Te hubiera gustado que Nintendo lanzara estas ediciones exclusivas en México y otras partes del mundo? Cuéntanos en los comentarios.

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