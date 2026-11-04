Basta con ver The Legend of Zelda: Ocarina of Time y GTAVI para decir que 2026 fue un año histórico para la industria de los videojuegos. Pero 2027 tampoco se quedará atrás, pues se espera que debuten grandes juegos de franquicias muy queridas por la comunidad. Tristemente, los fans deberán esperar aún más para disfrutar God of War Laufey.

El nuevo videojuego de PlayStation 5 acaba de sufrir un retraso, y ahora su debut tendrá lugar casi a mitad del próximo año. Si bien este cambio de planes permitirá a los desarrolladores mejorar y pulir la experiencia, también alejará al título de la inmensa avalancha de lanzamientos que tendrá lugar a inicios de 2027.

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God of War Laufey sufre un retraso de último minuto

Tras el lanzamiento de God of War Ragnarök en 2022, los fanáticos empezaron a preguntarse cuál sería el siguiente proyecto de la franquicia. La respuesta oficial llegó a principios de este año, cuando Santa Monica Studio lanzó el spin-off Sons of Sparta y anunció el remake de la trilogía original.

El estudio de Sony tenía guardada otra sorpresa, pues a principios de junio de 2026 se confirmó una nueva entrega: God of War Laufey, que se alejará de Kratos para presentar una aventura protagonizada por Faye. Este juego dio mucho de qué hablar por el cambio de personaje principal, y rápidamente se vio envuelto en todo tipo de controversias.

Pero algo es indiscutible, el sistema de combate luce genial. Recientemente, PlayStation lanzó la preventa y detalló el contenido disponible en las ediciones de lujo. Parecía que todo estaba listo para el estreno a principios del próximo año, pero hubo un cambio repentino de planes.

God of War Laufey iba a debutar el 16 de febrero de 2027; sin embargo, Santa Monica Studio acaba de confirmar mediante un breve comunicado que el juego protagonizado por Deborah Ann Woll y Jack Quaid sufrió un retraso de último minuto, así que los fanáticos deberán esperar aún más para adentrarse en aventura de acción.

El estudio agradeció el apoyo de la comunidad, y explicó que el tiempo extra permitirá a los desarrolladores “dar los toques finales” y “llevar el juego a su máximo potencial”.

“Desde la presentación de God of War Laufey en junio, hemos estado profundamente agradecidos de ver tanto entusiasmo por el viaje de Faye a través del tiempo. No damos por sentado la confianza qie depositan en el estudio para crear una experiencia extraordinaria digna de la pasión y dedicación de nuestros fans”, se lee en el mensaje.

Tras sufrir un retraso, God of War Laufey cambia su fecha lanzamiento

God of War Laufey ya tiene nueva fecha de lanzamiento

Con la meta de cumplir con las expectativas de los fanáticos, Santa Monica Studio decidió mover el lanzamiento de la nueva entrega de la serie hasta el próximo 20 de mayo de 2027. Se trata de un retraso pequeño, pues los jugadores sólo deberán esperar aproximadamente 3 meses más para conocer la historia de Faye.

Si bien muchos fanáticos lamentan el retraso de God of War Laufey, la nueva fecha de estreno permitirá que el próximo exclusivo de PS5 tenga más oportunidad de brillar. Y es que, por culpa de Grand Theft Auto VI y otros lanzamientos, muchos juegos se amontonaron en el primer trimestre del próximo año.

Por ejemplo, Stranger Than Heaven, el port para PlayStation 5 de Forza Horizon 6 y Unitl Dawn 2 debutarán en enero, mientras que Metro 2039, Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Fable llegarán a las tiendas en febrero. Por su parte, durante marzo veremos el lanzamiento de Wo Long 2: Wings of Ember, Gundam: Rogue Orbit y My Arms are Longer Now.

God of War Laufey debutará el próximo 20 de mayo de 2027

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del cambio en la fecha de lanzamiento? ¿Te emociona este próximo juego first-party de Sony? Comparte tus pensamientos en la caja de comentarios.

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