Un jugador de Fortnite acabó de manera inesperada en la cárcel luego de disfrutar una partida de Battle Royale. Esto debido a que Epic Games lo denunció ante el FBI por algo que dijo en el chat de voz del popular juego. Ahora, está a la espera de un juicio mientras permanece en prisión.

Fortnite se ha consolidado como uno de los juegos más populares del mundo, así que Epic Games siempre está pendiente de todo lo que ocurre en su plataforma. Un jugador llamado WagesOfNinja llamó su atención debido a su peculiar comportamiento y, tras vigilarlo, la compañía decidió que lo mejor era denunciarlo ante las autoridades.

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FBI arresta a jugador de Fortnite tras denuncia de Epic Games

Edward Lee Frith, de 29 años, era un jugador frecuente de Fortnite, donde era conocido como WagesOfNinja. Un día, mientras disfrutaba las partida del Battle Royale, tuvo una ocurrencia que le costó su libertad: amenazó al FBI en el chat de voz del juego de Epic Games.

“Veamos si el FBI va a aparecer en mi puerta porque también les dispararé a esos hijos de perra”, afirmó Frith el pasado 20 de septiembre, mientras jugaba una partida de Fortnite. Nunca imaginó que su desafio se convertiría en realidad, pues el FBI apareció en su casa 3 días después.

La visita de las autoridades no fue una casualidad, pues Epic Games vigilaba a Frith desde hace tiempo. Según los detalles, el jugador había hecho otro tipo de amenazas en el pasado, lo que encendió las alarmas del estudio a cargo de Tim Sweeney.

La compañía alertó al FBI sobre el comportamiento del jugador y le proporcionó tanto la información de su cuenta como las grabaciones de su chat de voz. Con estas pruebas, las autoridades lo localizaron y se presentaron en su casa para arrestarlo.

Las amenazas contra el FBI no fuero el principal motivo de su detención. Antes ya había amenazado con asesinar a alguien, atacar a la policía y suicidarse en caso de ser detenido luego de sus crímenes. No está claro si Frith lo decía en serio o si sólo quería llamar la atención, pero las autoridades decidieron actuar lo más pronto posible para evitar una posible tragedia.

Jugador de Fortnite podría pasar años en prisión por hacer amenazas dentro del Battle Royale

El jugador podría quedarse en prisión tras hacer amenazas en Fortnite

Las autoridades escucharon las grabaciones que Epic Games proporcionó y comprobaron que, efectivamente, Frith había hecho amenazas en Fortnite y que era un sujeto potencialmente peligroso. El pasado 23 de septiembre, el jugador fue acusado por un delito de comunicaciones amenazantes interestatales, que es castigado con penas que van desde los 2 hasta los 20 años de prisión.

Frith se presentó ante las autoridades y se declaró inocente; sin embargo, no pudo salir en libertad. Desde el pasado 29 de septiembre, permanece recluido en prisión a la espera de su juicio, que se realizará en algún momento de diciembre.

Al parecer, un moderador de Epic Games fue quien escuchó las amenazas de Frith, pues Fortnite tiene un sistema que captura los últimos minutos de los chats de los jugadores, como medida preventiva.

Epic Games no reveló detalles sobre las grabaciones del jugador

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