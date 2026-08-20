Un jugador llamado Josh tenía en sus manos decenas de consolas descompuestas de PlayStation, XBOX y Nintendo, que había acumulado con el paso de los años. En lugar de tirarlas a la basura o intentar repararlas para obtener jugosas ganancias, decidió venderlas totalmente destrozadas y, a pesar de ello, hizo un gran negocio.

Josh ganó más de $10,000 USD en cuestión de minutos, pues vendió las consolas en un lote de tamaño considerable. Posteriormente, compartió su historia en varios foros y las redes sociales, lo que generó todo tipo de opiniones.

Parte de la comunidad cree que el jugador fue afortunado, pues ganó una cantidad considerable de dinero por consolas que necesitaban mucho mantenimiento. Sin embargo, también hay personas que consideran que el vendedor fue estafado, pues el paquete valía mucho más.

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Jugador vendió un decenas de consolas descompuestas y ganó más de $10,000 USD

Todo jugador ha vendido alguna vez una de sus consolas y sabe que es difícil deshacerse de un sistema que le ha dado tantas horas de entretenimiento. Las cosas cambian cuando el hardware está descompuesto, pues conviene venderlo para conseguir una consola nueva o de segunda mano que funcione. El jugador de esta historia, originario de Oregón, decidió que lo mejor era deshacerse de todas sus consolas que ya no servían.

Su lote era muy variado, pues tenía consolas de diversas generaciones, tanto sistemas de sobremesa como portátiles. En su lote de PlayStation tenía unidades de PS4 y PSP, mientras que en el de XBOX tenía varias consola XBOX 360 y Series X|S. En cuanto a Nintendo, el jugador poseía varios Game Boy originales, unidades de NES, DS y Switch. Además, su lote se complementaba con sistemas como el SEGA Game Gear.

Todo indica que el hardware no formaba parte de su colección personal, pues todas las consolas tenía al menos un defecto. Algunas tenían dañadas las pantallas, otras los controles y, seguramente, más de una ya no encendía ni leía juegos.

A pesar de esto, Josh sabía que el lote tenía un valor considerable y que podía obtener una buena suma de dinero si encontraba al comprador adecuado. Al estar en Estados Unidos, su opción inmediata fue llevar todas las consolas a GameStop. Todos sabemos que las grandes cadenas de minoristas son el peor lugar para vender hardware usado, pero aún así el jugador las llevó.

Para sorpresa de todos, Josh recibió una muy buena suma de dinero a cambio. Luego de revisar cada consolas del lote, GameStop le dio $10,690 USD en tarjetas de regalo, que puede usar como crédito para comprar cualquier cosa en la tienda.

El jugador se sorprendió con la cantidad de dinero que recibió del minorista, así que compartió su historia en las redes sociales. Al hacerlo se llevó otra sorpresa, algunos jugadores lo criticaron y le explicaron que lo habían estafado.

GameStop pagó miles de dólares por consolas descompuestas o que requieren mantenimiento

La comunidad cree que el jugador fue estafado, pues podía conseguir más dinero

Algunos jugadores también se sorprendieron con las ganancias que el jugador obtuvo a cambio de consola descompuestas que requieren bastante mantenimiento. Parte de la comunidad habló de su buena suerte, pues muchas tiendas prefieren no comprar hardware averiado debido a los gastos que implica repararlo.

De hecho, algunos usuarios de redes sociales se preguntaron cómo Josh había podido obtener más de $10,000 USD por cosas que no servían. “Por ese montón de basura de la foto te daría como $8 USD” y “¿Cómo puede ser esto una práctica comercial viable?”, son algunos de los comentarios sobre la historia.

Por el contrario, la otra parte de la comunidad considera que GameStop estafó a Josh. Varios fanáticos aseguraron que el lote valía mucho más y que lo ideal hubiera sido venderlo por medio de eBay, donde habría obtenido efectivo en lugar de crédito para una tienda.

“Podría haberlo vendido todo en eBay por $100,000 USD” y “Aquí tienes $11,000 USD en crédito de la tienda por los $2,343,087 USD en consolas que trajiste”, escribieron otros jugadores.

Jugadores creen que Josh pudo haber ganado mucho más dinero con su lote de consolas usadas

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