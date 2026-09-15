Ubisoft tiene sobre sus espaldas algunas de las franquicias más icónicas del gaming: desde Assassin’s Creed hasta Fary Cry. La empresa europea también posee otras experiencias que, a pesar del paso de los años, permanecen vigentes con comunidades muy activas y fieles. Hay muy buenas noticias, pues los jugadores de PC ya pueden reclamar gratis uno de los lanzamientos más populares de la marca.

Esta promoción de tiempo limitado ya está activa, y los usuarios tienen aproximadamente 2 semana para aprovecharla. Este regalo llega justo después de que el título multijugador recibiera una de sus actualizaciones más importantes hasta la fecha, y forma parte de los festejos por el 40.° aniversario de la compañía francesa.

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For Honor tiene 100% de descuento y está disponible gratis en PC

Aquellos que ya unieron los puntos sabrán que nos referimos a For Honor, el popular videojuego online que debutó originalmente hace casi 10 años, en 2017. Se trata de un título competitivo de combates cuerpo a cuerpo, en el que los jugadores deben luchar contra otros usuarios para conquistar la arena de combate y sumar puntos.

A pesar de tener casi una década de historia, esta experiencia en línea logró mantener una fanaticada muy fiel gracias a sus actualizaciones constantes que agregaron nuevos personajes jugables, modos de juego y otras mejoras en las mecánicas que hicieron que la experiencia siempre se sintiera novedosa y fresca.

Los jugadores que nunca se animaron a darle una oportunidad a For Honor, pero que siempre tuvieron curiosidad e interés, están de suerte. El título multijugador forma parte de la más reciente promoción de Ubisoft, y en este momento está disponible sin costo alguno en PC.

Para ser más específicos, el videojuego multijugador tiene 100% de descuento en la Ubisoft Store de PC, así que los jugadores ya pueden conseguirlo gratis y conservarlo para siempre. Se trata de la edición estándar de $30 USD, por lo que estamos ante una oferta muy atractiva que nos permite ahorrar mucho dinero.

Para aprovechar esta promoción de tiempo limitado, es necesario tener una cuenta activa en la tienda de Ubisoft, visitar la página oficial de For Honor, seleccionar “Get the game” y seguir los pasos que aparecen en pantalla. Si se completa el proceso antes de la fecha límite, el juego permanecerá para siempre en la biblioteca digital del jugador.

Al respecto, esta oferta especial permanecerá vigente del 15 al 28 de septiembre de 2026 a las 7:00 AM. Esto significa que los fanáticos tienen aproximadamente 2 semanas para agregar gratis su copia gratuita de For Honor. Después de que se cumpla el plazo de la rebaja de 100% de descuento, el videojuego competitivo regresará a su precio estándar de $29.99 USD.

Vale la pena recordar que no es la primera vez que la compañía regala un videojuego a través de la Ubisoft Store para celebrar algún hito. Hace un par de meses, los jugadores de PC tuvieron la oportunidad de canjear gratis una entrega de la serie Ghost Recon.

For Honor tiene 100% de descuento y ya está disponible gratis en PC, pero sólo por tiempo limitado

Ahora es el mejor momento para jugar For Honor

Como dijimos, este obsequio de For Honor forma parte de las celebraciones del 40.° aniversario de Ubisoft. Aún más, pues los jugadores podrán conseguir 20% de descuento en sus próximas compras en la tienda de la compañía francesa si ingresan el siguiente código promocional: UBI40.

La Standard Edition del videojuego online da acceso a la experiencia base y a un total de 14 héroes, incluidos el Warden, Peacekeeper, Berserker, Raider, Lawbringer, Tiandi, Shugoki, Nobushi, Tiandi y Valkyrie. Por su parte, la Gold Edition, que normalmente cuesta $59.99 USD pero ahora está disponible por sólo $9 USD, incluye 6 personajes adicionales.

En definitiva, ahora es el mejor momento para darle una oportunidad de For Honor. Los jugadores que aprovechen la promoción de tiempo limitado y lo canjeen gratis, se toparán con una experiencia competitiva más robustas y refinada. Lo que pasa es que Ubisoft recientemente lanzó el Ranked Dominion, un nuevo modo que agrega un sistema clasificatorio para las partidas de control de territorio.

La actualización es gratuita para todos, así que los nuevos fanáticos también tendrán acceso a esas novedades. Eso sí, los cambios en el apartado competitivo provocaron que el juego se volviera incompatible con sistemas Linux, lo que significa que ya es imposible jugar en Steam Deck.

For Honor - Standard Edition está gratis en PC a través de Ubisoft Store

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