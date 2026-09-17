Exproductor de DOOM: The Dark Ages advierte sobre la explotación laboral que podría presentarse en id Software tras la última ola de despidosPor Víctor Rosas el
Andrew Willis asegura que señalar que tienen el tamaño de DOOM (2016) no es una buena noticia, pues esa desarrollo fue una pesadilla
La reciente ola de despidos en XBOX impactó a id Software, actuales responsables de DOOM y Quake. Aunque reportes señalaron que el estudio estaba en riesgo por todas las bajas, un comunicado oficial trató de calmar los ánimos encendidos.
Según la compañía, aunque hubo despidos, actualmente tienen el tamaño de cuando desarrollaron DOOM en 2016 y esto, en teoría, es suficiente para crear nuevos proyectos.
Sin embargo, un extrabajador del estudio señaló que no es así y advirtió sobre el posible crunch que se formará en la empresa para sus próximos desarrollos.
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Exproductor de DOOM: The Dark Ages desenmascara a id Software
Durante una entrevista con Reece “Kiwi Talkz” Reilly, Andrew Willis, productor de DOOM: The Dark Ages y su expansión Revelations, habló sobre la última ola de despidos y la respuesta oficial que dio id Software.
De acuerdo con su perspectiva, el hecho de señalar que ahora tienen el tamaño de cuando se hizo DOOM en 2016 no es una buena noticia, aunque la quieran hacer pasar así.
Según su experiencia, ese proceso de desarrollo fue una “pesadilla” para los trabajadores y aseguró que los trabajadores del estudio no quieren volver a pasar por eso:
“El ciclo de producción de DOOM 2016 es algo por lo que los trabajadores no quieren volver a pasar. Fue casi como una pesadilla. Yo no estaba ahí en ese momento, pero puedes preguntar a cualquiera que fue parte de ello. Uno de mis compañeros estuvo ahí, y asegura que era algo nocivo para la salud por la cantidad de crunch que había. Al final, se llenaron de contratistas para poder terminar el juego”.
Andrew Willis expone la incongruencia de quienes toman las decisiones en id Software
Posteriormente, Andrew Willis se refirió a la manera en que id Software trató de apagar la polémica señalando el tamaño actual del estudio.
El productor considera irónico que la compañía considere ese periodo como algo positivo cuando internamente es algo que los trabajadores detestaron.
Asimismo, piensa que hay incongruencia entre el discurso y la acción pues id Software contaba con varios creativos que fueron parte del desarrollo de DOOM hace 10 años, pero despidió a la mayoría y solo quedan entre 20 y 30% de quienes participaron en ese juego. Desde su perspectiva, si el plan era ese, debieron mantener al núcleo del equipo pues ya saben, al menos, lo que les espera.
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