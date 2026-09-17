La reciente ola de despidos en XBOX impactó a id Software, actuales responsables de DOOM y Quake. Aunque reportes señalaron que el estudio estaba en riesgo por todas las bajas, un comunicado oficial trató de calmar los ánimos encendidos.

Según la compañía, aunque hubo despidos, actualmente tienen el tamaño de cuando desarrollaron DOOM en 2016 y esto, en teoría, es suficiente para crear nuevos proyectos.

Sin embargo, un extrabajador del estudio señaló que no es así y advirtió sobre el posible crunch que se formará en la empresa para sus próximos desarrollos.

NO TE LO PIERDAS: Xbox confirma el futuro de Bethesda y apuesta por sus franquicias más grandes tras los recientes recortes

Exproductor de DOOM: The Dark Ages desenmascara a id Software

Durante una entrevista con Reece “Kiwi Talkz” Reilly, Andrew Willis, productor de DOOM: The Dark Ages y su expansión Revelations, habló sobre la última ola de despidos y la respuesta oficial que dio id Software.

De acuerdo con su perspectiva, el hecho de señalar que ahora tienen el tamaño de cuando se hizo DOOM en 2016 no es una buena noticia, aunque la quieran hacer pasar así.

Según su experiencia, ese proceso de desarrollo fue una “pesadilla” para los trabajadores y aseguró que los trabajadores del estudio no quieren volver a pasar por eso:

“El ciclo de producción de DOOM 2016 es algo por lo que los trabajadores no quieren volver a pasar. Fue casi como una pesadilla. Yo no estaba ahí en ese momento, pero puedes preguntar a cualquiera que fue parte de ello. Uno de mis compañeros estuvo ahí, y asegura que era algo nocivo para la salud por la cantidad de crunch que había. Al final, se llenaron de contratistas para poder terminar el juego”.

DOOM 2016 had huge amounts of crunch and they swelled up with contractors just so they could finish the game on time, it was a nightmare.



I hate to say it but the glory days of ID Software are over.



You can't say you have the same team size as 2016 but lay off most of the team… pic.twitter.com/joBXH9E302 — Reece “Kiwi Talkz” Reilly (@kiwitalkz) September 15, 2026

Andrew Willis expone la incongruencia de quienes toman las decisiones en id Software

Posteriormente, Andrew Willis se refirió a la manera en que id Software trató de apagar la polémica señalando el tamaño actual del estudio.

El productor considera irónico que la compañía considere ese periodo como algo positivo cuando internamente es algo que los trabajadores detestaron.

Asimismo, piensa que hay incongruencia entre el discurso y la acción pues id Software contaba con varios creativos que fueron parte del desarrollo de DOOM hace 10 años, pero despidió a la mayoría y solo quedan entre 20 y 30% de quienes participaron en ese juego. Desde su perspectiva, si el plan era ese, debieron mantener al núcleo del equipo pues ya saben, al menos, lo que les espera.

ENTÉRATE: “Terminarás con un juego mediocre”: dev de id Software tunde a Microsoft y a la industria por sus políticas de despidos y poca tolerancia a los fracasos

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente