La PlayStation Store se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para Sony, pues es el motivo por el que ha recibido múltiples demandas en meses recientes. Sus problemas legales continúan ya que un nuevo grupo de jugadores se unió y presentó una demanda colectiva contra PlayStation y Sony Interactive Entertainment.

Los jugadores consideran que la tienda es engañosa y que viola la ley de transparencia de bienes digitales de California, Estados Unidos, de donde son residentes. Los demandantes se sienten estafados y argumentan que la PlayStation Store no especifica claramente que sólo vende licencias y que no otorga la propiedad de los juegos como tal.

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PlayStation y Sony enfrentan otra demanda colectiva por la PS Store

La ley de transparencia de bienes digitales de California exige que todas las tiendas digitales de videojuegos indiquen de forma clara y precisa que los usuarios sólo obtendrán una licencia de uso al comprar un juego. La PlayStation Store tiene su respectiva advertencia al respecto, pero los demandantes consideran que es engañosa y que no es tan visible como debería.

Los 4 jugadores que presentaron la demanda afirman que PlayStation usa frases como “Comprar ahora” y “Confirmar compra” de forma engañosa, pues la PlayStation Store no otorga la propiedad de los juegos como tal. Aseguran que la advertencia de la tienda es demasiado pequeña y que muchos jugadores que adquieren contenido ni siquiera se percatan de ella.

“En realidad, los consumidores que ‘compran’ juegos digitales a través de PlayStation no obtienen la propiedad de esos productos. En cambio, PlayStation sólo otorga una licencia limitada y revocable para acceder al software, sujeta a múltiples restricciones contenidas en un Acuerdo de licencia de producto de software independiente”, se lee en la demanda.

Para los jugadores, el problema no es que la PlayStation Store sólo otorgue una licencia para acceder al contenido, sino que no lo informe de manera más clara y visible antes de hacer una compra. La ley de California entró en vigor hace tiempo y obligó a diversas tiendas, como Steam, a poner una aclaración al respecto.

La PlayStation Store sigue causando problemas legales a Sony

Los demandantes añaden que, debido a la falta de claridad, muchos jugadores creen erróneamente que al comprar un título se les otorga derecho de propiedad, cuando en realidad sólo consiguen una licencia que puede caducar o ser revocada en cualquier momento.

Los jugadores argumentan que la PlayStation Store incurre en un engaño, pues no exige a los jugadores leer la información del acuerdo de licencia de forma obligatoria antes de hacer una compra. Por ello, buscan que Sony les de una indemnización.

Las otras demandas que PlayStation debe resolver

A mediados del año pasado, la organización Massaschade & Consument de Países Bajos acusó a Sony Interactive Entertainment de aprovechar su posición en el mercado para recurrir a prácticas monopólicas relacionadas con la venta de videojuegos digitales.

Su demanda señala que existe un “impuesto Sony” en los juegos para PS5 y PS4. Además, considera que PlayStation es un monopolio, pues sus juegos no se pueden conseguir en formato digital en ningún otro lugar más que en la PlayStation Store.

La tienda de Sony está en la mira de autoridades de varias regiones

Por si fuera poco, la organización afirma que las consolas PlayStation son un ecosistema cerrado en el que Sony determina las condiciones, el precio y quién tiene acceso a su ecosistema.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de México también tiene en la mira a PlayStation. Esto luego de que los usuarios de sus consolas protestaran y exigieran precios regionales en la tienda digital. Hay indicios de que pronto habrá cambios importantes en nuestra región, pero por ahora no hay nada oficial confirmado.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

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