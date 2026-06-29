Grand Theft Auto VI es el juego más esperado del año y todos quieren tenerlo en su colección. Es un hecho que millones de jugadores ya pagaron por su copia en la fase de preventas, pero alguien encontró una forma completamente legítima de conseguir gratis el esperado título de Rockstar Games.

Una jugadora presumió recientemente que pudo conseguir la Ultimate Edition del juego sin desembolsar dinero de su cartera. Con un método bastante ingenioso que sorprendió a la comunidad, pudo ahorrarse los $99.99 USD que cuesta dicha versión. A continuación, te decimos cómo lo consiguió.

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Jugadora presume que consiguió GTA VI gratis, ¿cómo lo hizo?

La idea de conseguir gratis uno de los juegos más esperados de la historia suena irreal, pero una jugadora demostró que es posible. CarolinaKing704, usuaria de reddit, presumió que pudo conseguir la Ultimate Edition de GTA VI sin costo alguno. Por supuesto, su publicación llamó la atención de decenas de jugadores, quienes se mostraron sorprendidos por su logro.

Como lo mencionamos, la jugadora recurrió a un método completamente legítimo para conseguir GTA VI gratis, así que no corre el riesgo de perder su copia o estar en la lista negra de los abogados de Rockstar Games. Entonces, ¿cómo lo logró? Simplemente aprovechó una de las bondades más atractivas del ecosistema de XBOX.

En su publicación, CarolinaKing704 explica que pudo obtener GTA VI sin gastar un peso de su cartera gracias a Microsoft Rewards, programa que a cambio de puntos, premia a los jugadores con diversos tipos de recompensas, incluyendo tarjetas de regalo con crédito para comprar juegos en la tienda de XBOX.

Tal como lo imaginas, la jugadora junto la cantidad de puntos suficientes para obtener una tarjeta de regalo con valor de $100 USD y así comprar GTA VI sin gastar realmente nada de su dinero. El método puede sonar sencillo, pero es más complicado de lo que aparenta.

Microsoft Rewards otorga una pequeña cantidad de puntos cada vez que sus usuarios completan diversos tipos de tareas, como hacer búsquedas en Bing, jugar en XBOX Game Pass, leer noticias y más. La jugadora acumuló puntos durante meses, con la idea de conseguir GTA VI sin costo alguno.

De hecho, varios jugadores también presumieron que usaron el mismo método para conseguir gratis el juego de Rockstar para su XBOX Series X o S. Algunos confirmaron que ahorraron puntos durante 5 meses o más, así que no es un método que se pueda aprovechar de la noche a la mañana, pues requiere paciencia y constancia.

Jugadores consiguieron gratis la edición más cara de GTA VI con puntos de Microsoft Rewards

¿Qué es Microsoft Rewards y cuántos puntos se necesitan para conseguir GTA VI sin costo?

Como lo mencionamos, Microsoft Rewards es un programa de recompensas que está disponible de forma gratuita para cualquier persona, independientemente de si juega o no en XBOX. Al hacer tu registro, podrás empezar a completar tareas para ganar puntos y canjearlos por los diversos tipos de recompensas disponibles en tu región.

Para ello, basta con que visites la página de Microsoft Rewards y completes el proceso de registro con tu correo electrónico. En el panel del programa verás los diferentes métodos para conseguir puntos, tarea que será más sencilla si juegas en XBOX.

CarolinaKing704 reveló que acumuló 100,000 puntos para poder conseguir su copia de GTA VI gratis en la tienda de XBOX. Actualmente, una tarjeta de regalo de $1800 MXN vale 88,090 puntos, así que necesitarás poco más de 90,000 puntos para obtener la Ultimate Edition del juego gratis.

El programa de recompensas te permite conseguir GTA VI sin costo alguno

¿Es posible conseguir GTA VI gratis en PlayStation 5?

Ante el descubrimiento de la comunidad de XBOX, seguramente más de un jugador se pregunta si existe alguna forma o programa de recompensas similar para conseguir GTA VI gratis en PlayStation 5. Como es evidente, Microsoft Rewards recompensa con tarjetas de regalo para la tienda de XBOX, así que el método sólo se puede aplicar en Series X|S.

Sony tenía un programa de recompensas llamado PlayStation Stars, que también permitía a los jugadores conseguir crédito para la PlayStation Store y comprar juegos. Desafortunadamente, PlayStation Stars cerró hace meses y, por ahora, no hay información sobre su regreso.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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