GTA VI promete ser uno de los videojuegos más revolucionarios en la historia reciente, aunque sólo el tiempo dirá si cumple con las altas expectativas de los fans. Lo cierto es que miles de personas ya se apresuraron a comprar su copia, a pesar de la polémica que generó su precio elevado.

En efecto, el costo de Grand Theft Auto VI fue tema de conversación durante bastante tiempo, pues los expertos analizaron si era posible que el título de mundo abierto trazara un nuevo estándar para la industria AAA. Está por verse si eso último ocurre, pero ya sabemos que el videojuego será más caro que el promedio.

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A pesar del precio, GTA VI es un éxito de ventas en la tienda de PlayStation 5

Justo antes de que abrieran las preventas en las tiendas digitales y los minoristas, Rockstar Games acabó con el silencio y confirmó que la versión más básica del juego de acción estará disponible por $79.99 USD, que es $10 USD que la inmensa mayoría de los lanzamientos de alto perfil.

Por su parte, la Ultimate Edition de GTA VI, que dará acceso a recompensas exclusivas, se venderá por $99.99 USD. El anuncio de los precios oficiales desató la polémica en Internet, justo como era de esperar; sin embargo, y a pesar de que algunos fanáticos mostraron resistencia, muchos otros no dudaron en comprar la nueva entrega.

Actualmente, el más reciente proyecto de Rockstar Games figura en el puesto número 1 de los videojuegos más vendidos en la PS Store de PlayStation 5. De esta manera supera a otros titanes de la industria, como Fortnite, NBA 2K26, Marvel RIvals y el próximo Call of Duty: Modern Warfare 4.

Quizás lo más interesante es que la cima del top encontramos a la Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI, lo que parece indicar que la inmensa mayoría de las ventas provienen de la edición más cara. Efectivamente, cientos de personas están dispuestas a pagar $100 USD por la aventura de Lucia y Jason.

Recalcamos que estos datos pertenecen a la PS Store de PS5 en Estados Unidos, y es probable que la situación sea ligeramente distinta en las tiendas de otros países. Aun así, es una hazaña increíble que deja en evidencia la inmensa popularidad del proyecto de Take-Two Interactive.

Para sorpresa de nadie, GTA VI también figura en el primer puesto de los productos más vendidos de videojuegos en Amazon México. El port para PlayStation 5 está por encima del Nintendo Switch 2, mientras que la versión de XBOX Series X|S se encuentra en el lugar número 3, por delante de Mario Kart World y el PS5 edición digital.

Vale la pena recordar que las ediciones físicas solamente incluyen un código de descarga, que permite canjear el título en las tiendas digitales de PlayStation y XBOX. Y contrario a lo que creía, parece poco probable que la compañía lance una versión en caja que tenga un disco.

Grand Theft Auto VI está en la cima en la lista de los juegos más vendidos de la PS Store de PS5

¿Grand Theft Auto VI marcará un nuevo estándar en la industria?

La presencia del título de mundo abierto en la cima de las listas de popularidad de la PS Store de PlayStation 5 y Amazon preocupa a un sector de la comunidad. En específico, hay quienes temen que el éxito de este proyecto dé luz verde a otras compañías para que aumenten el precio de sus juegos.

Y en efecto, es una posibilidad. El analista Neil Barbour considera que el anuncio de GTA VI causará un efecto dominó que desembocará en que otras producciones AAA cuesten $80 USD. Es probable que franquicias importantes, como EA FC, NBA 2K y Call of Duty, sean las primeras en dar el salto.

Dicho esto, otros expertos se muestran más cautelosos y dudan que Grand Theft Auto VI provoque un aumento generalizado en los precios de los videojuegos. El especialista Joost van Dreunen considera que solamente los estudios AAA capaces de igualar la calidad de las obras de Rockstar Games podrán darse ese lujo.

A pesar de la polémica por su precio, Grand Theft Auto VI ya es un éxito

Pero dinos, ¿ya reservaste tu copia del juego? ¿Cuánto pagaste en la preventa? ¿Qué edición compraste? Déjanos leerte en los comentarios.

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