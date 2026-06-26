Aunque no sabemos qué límites tendrá GTA VI en cuanto a sus temáticas, históricamente la franquicia ha incomodado a ciertos sectores por su humor, sátira y violencia. Esto le ha valido la prohibición en algunos países y la nueva entrega no será la excepción.

A unas horas del inicio de su preventa, el videojuego más esperado en la historia enfrenta su primera polémica pues hay mercados en los que no se puede comercializar debido a su contenido.

Al menos la versión que existe actualmente para la preventa no está permitida en algunos países. ¿Cuáles son? ¿Habrá solución?

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GTA VI no tiene preventa en estos países por su contenido violento y sugerente

La preventa de GTA VI inició en el primer segundo de este 25 de junio de 2026 y la polémica no se hizo esperar. No se trata del escándalo de su lanzamiento puramente digital, sino de la prohibición que ya enfrenta.

De acuerdo con un reporte de ComicBook, la PlayStation Store reveló los mercados en los que es imposible hacer la preventa del nuevo juego de Rockstar Games.

Se trata de los siguientes:

Baréin

China

Kuwait

Líbano

Omán

Catar

Federación Rusa

Taiwán

Aunque no hay una razón oficial, se sabe que estos mercados suelen prohibir la venta de videojuegos con alto contenido violento, sexual o que tenga referencias a la comunidad LGBT.

A la par, hay mercados en los que hay prohibición para el contenido proveniente de Occidente, así que GTA VI no es bien visto por las autoridades.

¿Rockstar puede evitar la prohibición de GTA VI?

El inicio de la preventa de GTA VI confirma que ya pasó por la revisión de los órganos de control que se encargan de analizar el contenido y otorgar una clasificación.

Obviamente, aquellos países en los que hay PlayStation Store oficial, pero no se puede hacer la preventa de GTA VI indican que el juego no pasa sus procesos de aprobación en su estado actual.

En dado caso, el mercado que más le podría doler a Rockstar es China, pues hay millones de jugadores potenciales. Sin embargo, en este caso es imposible lanzar el juego en el país asiático y la solución podría ser una versión censurada y con cambios que se ajusten a las directrices del gobierno.

Lo mismo podría aplicar para evitar la prohibición en otros países, pero la realidad es que cada entrega de Grand Theft Auto es polémica y escandalosa desde el principio y hasta el final.

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