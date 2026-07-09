Al igual que anteriores entregas de la franquicia, Grand Ttheft Auto VI está dirigido a un público adulto, pero es un hecho que jugadores de todas las edades lo disfrutarán el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, esto será imposible en una región, pues una ley exigirá a los jugadores verificar su edad para jugar el esperado título de Rockstar Games.

En años recientes, algunos países han impulsado iniciativas y leyes especiales para proteger a los menores en entornos online. La meta es alejarlos de contenido inapropiado para su edad en todo tipo de entretenimiento, incluyendo los videojuegos.

Por ello, los jugadores de un país en específico tendrán que verificar su edad para disfrutar GTA VI o, de lo contrario, Rockstar podría recibir una multa millonaria.

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Jugadores de este país deberán verificar su edad para disfrutar GTA VI

Sin duda, GTA VI llegará al mercado con una clasificación para adultos debido a su contenido, pero ello no impedirá que jugadores de todas las edades lo disfruten. No obstante, los fanáticos de la saga de un país en concreto tendrán dificultades para disfrutar la nueva entrega si no son mayores de edad.

En caso de que no lo sepas, países como Australia tiene leyes de seguridad online para garantizar que menores no accedan a contenido inapropiado para su edad. Debido a esto, es necesario hacer una verificación para acceder a contenido dirigido a adultos.

En el sistema de clasificación de videojuegos, GTA VI debutará como un título para mayores de 18 años lo que, en teoría, impedirá que todo menor disfrute el título. La Junta de Clasificación de Australia es muy clara al respecto, por lo que el gobierno exige una verificación de edad mediante una identificación.

Los jugadores de Australia no pueden acceder a GTA Online si antes no completan el proceso. Se espera que la situación sea similar para GTA VI y su componente en línea que, por ahora, todavía es un misterio.

En caso de que los jugadores no verifiquen su edad, el gobierno podría multar a Rockstar Games con una suma millonaria. Según los reportes, la sanción podría superar fácilmente los $35 millones de dólares si el estudio no se apega a las leyes locales.

Jugadores de Australia deberán verificar su edad para disfrutar GTA VI y su componente online

Varios países ya prohibieron el nuevo juego de Rockstar Games

Otros muchos jugadores se quedarán sin disfrutar GTA VI en su lanzamiento, pero por una razón diferente. A poco que iniciara la preventa del título para PS5 y Xbox Series X|S, diversos países prohibieron su comercialización.

Los países que decidieron frenar el lanzamiento del juego en sus territorios no dieron una explicación, pero se intuye que es debido a los altos niveles de violencia, al contenido sexual y a las referencias a la comunidad LGBT.

Actualmente, GTA VI está prohibido en regiones como Baréin, China, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Taiwán y Rusia. Las autoridades de diversos países de Occidente también tienen en la mira al juego de Rockstar, pero no han prohibido su venta.

El título de Rockstar Games está prohibido en varias regiones

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