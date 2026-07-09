Uno de los juegos más esperados podría retrasarse y enfrentar serios problemas tras los despidos en XBOX. Desarrolladores de Bethesda hablaron en anonimato sobre los efectos devastadores que tendrán los recortes dentro del estudio y lo que significarán para The Elder Scrolls VI.

Los despidos en XBOX afectaron a diversos equipos de ZeniMax Media, incluyendo a ZeniMax Online Studios, encargado de The Elder Scrolls Online. El futuro de la franquicia está más comprometido de lo que se pensaba, pues el equipo a cargo de la 6.ª entrega principal también pago los platos rotos.

Las consecuencias para The Elder Scrolls VI podrían ser graves, pues implicarían varios retrasos, crunch para sus desarrolladores y más problemas que dificultarán su desarrollo.

Video relacionado: Masacre en XBOX: ¡Nadie está a salvo de “Hacha” Sharma!

El desarrollo de The Elder Scrolls VI sufrirá por los despidos en XBOX

El RPG es uno de los proyectos más importantes y prometedores para el futuro de Bethesda y XBOX. Para nadie es un secreto que The Elder Scrolls VI fue revelado antes de tiempo y la escasez de noticias sobre su desarrollo ha generado incertidumbre entre los fanáticos de la saga. La situación ahora es realmente grave, pues los despidos amenazan con arruinar el RPG.

Los propios desarrolladores del RPG alertaron sobre los problemas que tendrán para hacerlo realidad tras los recortes en XBOX. En declaraciones anónimas para IGN, diversos creativos confirmaron que los despidos fueron un balde de agua fría que acabó con la moral de Bethesda.

De acuerdo con los detalles, Bethesda Game Studios perdió a cerca de 50 empleados, entre ellos figuras clave y creativos veteranos que trabajaban en The Elder Scrolls VI. Supuestamente, XBOX tenía planes para acelerar el desarrollo del RPG; sin embargo, es evidente que las cosas se acaban de complicar.

“Su pérdida tendrá un impacto considerable y en cadena tanto en el juego como en la moral de este estudio”, alertó un desarrollador tras los despidos.

Los creativos que siguen trabajando en The Elder Scrolls VI temen lo peor para el RPG, pues esperan varios retrasos que alargarán aún más la espera por el juego. Además, no descartan tener que hacer crunch para completar el desarrollo. Otros creen que serán reemplazados por “mano de obra subcontratada más barata”.

El futuro es incierto para uno de los juegos más importantes de XBOX y Bethesda

“[Esto] resultará en más retrasos, y tendremos que trabajar a contrarreloj para recuperar el tiempo perdido”, añadió un desarrollador. Otro creativo reveló que ya trabajaban con una presión inmensa para completar The Elder Scrolls VI y que la situación ahora es peor, pues muchos temen ser despedidos en el futuro.

“Todos estábamos muy emocionados y entusiasmados con TES VI, y esto ha afectado mucho la moral. Ya estábamos trabajando con mucha presión y nos preocupa que esto retrase el juego (aunque, por lo que sabemos, aún no se ha elegido una fecha de lanzamiento definitiva)”, concluyó otro desarrollador.

Pese a los recortes, The Elder Scrolls VI aún es una prioridad para XBOX

La división de videojuegos de Microsoft pasará por una reestructuración muy importante y habrá ajustes en su estrategia. Uno de los más importantes es que XBOX ahora se enfocará en rentabilizar algunas de las franquicias más destacadas de su enorme catálogo de IP.

La idea es apostarlo todo por sagas que ya demostraron que pueden ser un éxito y vender millones de copias. En este sentido, The Elder Scrolls se mantiene como una de las series clave para el futuro de la marca y, por consiguiente, su nueva entrega es una prioridad.

Sin embargo, los recortes afectarán el desarrollo de The Elder Scrolls VI, The Elder Scrolls Online y otras franquicias de Bethesda. La 6.ª entrega de la saga fue revelada en el ya lejano E3 2018 y, de acuerdo con fuentes confiables, aún faltan varios años para su lanzamiento.

El esperado RPG podría retrasarse y demorar varios años más en debutar

En esta página están todas las noticias relacionadas con The Elder Scrolls VI.

Video relacionado: El Iceberg de The Elder Scrolls V: Skyrim

Fuente