La reciente ola de despidos de Microsoft no respetó jerarquías, ni trayectorias. Muestra de ello es una de las bajas que sufrió XBOX pues se trata de uno de sus desarrolladores más talentosos.

Kevin LaChapelle tenía más de 3 décadas en la empresa norteamericana y en el sector de los videojuegos era conocido por liderar uno de los mejores programas que lanzó la marca en los últimos años.

Si puedes disfrutar tus videojuegos de antaño en un Xbox Series X|S es en parte gracias a este personaje.

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Los despidos en XBOX alcanzaron a Kevin LaChapelle, líder del programa de retrocompatibilidad

Conforme pasan los días se revelan nuevos detalles sobre los despidos masivos en XBOX y el talento que ya no forma parte de la marca de gaming.

Entre ellos se encuentra Kevin LaChapelle, exvicepresidente de plataforma, quien reveló que su nombre se unió a la lista de personal que se quedó sin trabajo tras los recientes recortes.

Kevin LaChapelle tiene una historia de 37 años en Microsoft y lideró el programa de retrocompatibilidad que marcó un antes y un después para la plataforma de gaming en 2015 cuando se estrenó para XBOX One.

Al respecto, el desarrollador comentó:

"Esto pone fin a mis 37 años en Microsoft. He trabajado en muchas áreas diferentes de la empresa, y diré que mis recuerdos más entrañables son de liderar el equipo de ingenieros muy talentosos que crearon el programa de Retrocompatibilidad de XBOX.

Sentarse en el auditorio cuando Phil Spencer anunció el programa en el E3 2015 fue increíble. La reacción del público fue increíble. Después lideré el equipo que creó nuestro producto de Cloud Gaming. Creo firmemente que todo el entretenimiento acabará siendo transmitido en streaming dondequiera que estés. Espero ver cómo evoluciona XBOX en el futuro y deseo al equipo todo el éxito“.

Kevin LaChapelle, uno de los grandes talentos que dejó ir XBOX

XBOX no respetó talentos y solo se enfocó en despedir indiscriminadamente

Los detalles sobre los despidos en XBOX dejan sorpresas amargas para la comunidad y para la industria de los videojuegos.

Recientemente se informó que Microsoft despidió a la mayoría de los trabajadores de id Software, estudio de DOOM y Quake.

En este caso, no se trata solo de desarrolladores, sino de la totalidad del equipo técnico. Desarrolladores que fueron parte del mismo, criticaron a la compañía por su reciente decisión a nivel laboral, pero en cuanto a su experiencia lamentaron que despidieran a todos los que participaron en el desarrollo del motor id Tech, considerado el mejor que hay en el mercado para los FPS y un hito a nivel técnico.

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