Después de cancelar inesperadamente el evento de Halloween de Kirby Air Riders debido a problemas técnicos, Nintendo ya tiene una solución para los jugadores. La compañía anunció una actividad de reemplazo que comenzará muy pronto y permitirá conseguir las recompensas que originalmente estaban planeadas para la celebración, aunque esta vez tendrá algunas modificaciones para evitar los inconvenientes que arruinaron la experiencia anterior.

La nueva versión de “Trick or Treat!” comenzará mañana, 5 de noviembre, y conservará los premios de la actividad original. Esto significa que los participantes todavía podrán conseguir los materiales y artículos cosméticos especiales de Halloween, incluido el popular sombrero de fantasma.

El evento tendrá nuevas reglas y será más fácil conseguir las recompensas

La principal modificación estará en las reglas de las partidas. En lugar de utilizar las condiciones originales, la actividad de reemplazo retomará las reglas de “Shadow Star’s Revenge”. Con este cambio, Nintendo busca ofrecer una experiencia diferente después de los problemas que provocaron la cancelación del primer intento.

También habrá ajustes en el sistema de puntos. Todos los Event Points acumulados anteriormente se reiniciarán y los jugadores comenzarán desde cero. No obstante, hay una ventaja importante: la cantidad de puntos que se podrán conseguir por partida será mayor que la habitual.

De esta manera, los participantes tendrán más facilidades para desbloquear todas las recompensas antes de que termine la actividad. El evento estará disponible hasta el próximo 9 de noviembre, por lo que habrá varios días para completar los objetivos y conseguir los artículos exclusivos.

Nintendo también aprovechó el anuncio para disculparse nuevamente con la comunidad por los inconvenientes ocasionados. “Volvemos a disculparnos sinceramente por las molestias”, expresó la compañía en su comunicado.

Kirby tendrá más aventuras en Nintendo Switch 2

La cancelación original de “Trick or Treat!” fue consecuencia de un problema que provocaba congelamientos durante las partidas. La enorme cantidad de objetos que aparecían en pantalla después de que los jugadores perdían sus impulsos ocasionaba que la acción se volviera prácticamente imposible de disfrutar.

Ahora, con las nuevas reglas y el aumento de puntos por partida, los usuarios tendrán otra oportunidad de participar en la celebración sin perderse los premios. Habrá que esperar para comprobar si los cambios también solucionan los inconvenientes técnicos que obligaron a Nintendo a retirar la actividad.

Por otra parte, los seguidores de la franquicia tienen otro motivo para emocionarse, pues Kirby and the World Beyond llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 durante 2027, con una nueva aventura que ampliará el universo del querido personaje rosado.

¿Participarás en el regreso del evento de Halloween de Kirby Air Riders? ¿Crees que Nintendo logrará evitar los problemas de la primera versión? Cuéntanos en los comentarios.

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