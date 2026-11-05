Hay juegos de terror que apuestan por los sustos repentinos y otros que prefieren construir una atmósfera inquietante para mantener a los jugadores en tensión. Silly Polly Beast combina varios elementos de este género con una propuesta de acción y supervivencia que llegará muy pronto a Nintendo Switch 2.

El proyecto corre por cuenta de Anji Games y Top Hat Studios, desarrolladora y distribuidora que preparan la nueva versión del juego. Aunque el título ya está disponible en otros sistemas, su próxima adaptación permitirá que más jugadores se adentren en esta aventura de terror.

La buena noticia es que no habrá que esperar demasiado. Las compañías confirmaron que Silly Polly Beast llegará a la consola híbrida este noviembre, aunque por ahora no compartieron un día específico para su estreno.

¿De qué trata Silly Polly Beast?

La aventura presenta una historia protagonizada por Polly, una joven que tendrá que enfrentarse a una criatura conocida como la Bestia. Su objetivo no será solamente sobrevivir a los horrores que encontrará en su camino, sino también comprender la naturaleza de esta entidad para conseguir su libertad.

La experiencia combina disparos con exploración, enfrentamientos contra monstruos y encuentros con figuras perturbadoras relacionadas con el pasado de la protagonista. Además, los jugadores podrán dominar hechizos que serán importantes para superar las amenazas que acechan en este extraño mundo.

Por supuesto, los combates tendrán un papel importante, ya que prometen enfrentamientos agresivos con armas de fuego, por lo que Polly tendrá que aprender a defenderse mientras descubre los secretos que rodean su situación.

Aquí puedes ver el anuncio:

¿En qué plataformas está disponible?

Aunque su llegada a la consola de Nintendo todavía está pendiente, Silly Polly Beast ya puede jugarse en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, a través de Steam. Su estreno original fue el 28 de octubre de 2025.

¿Te llama la atención esta aventura de terror o prefieres experiencias menos perturbadoras? ¿Crees que Silly Polly Beast podría convertirse en una buena opción para los fans del género en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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