Los fans de Lara Croft tendrán otra razón para regresar a una de sus aventuras más queridas. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, que debutó por sorpresa en Nintendo Switch 2, también contará con una edición física que llegará con diferentes opciones para los jugadores y una versión especial cargada de artículos para coleccionistas.

La encargada de distribuir estas versiones será Limited Run Games, compañía especializada en lanzamientos físicos de videojuegos. La preventa comenzará el próximo 6 de noviembre, por lo que los interesados podrán apartar su copia en un par de días.

Shadow of the Tomb Raider tendrá 2 ediciones físicas para Nintendo Switch 2

La edición estándar incluirá el juego completo en el cartucho, un detalle importante para quienes prefieren conservar sus títulos sin depender de descargas adicionales. Por otra parte, la edición de colección ofrecerá varios extras relacionados con la aventura de Lara Croft.

Entre los artículos adicionales destaca un SteelBook, un parche de Trinity y una réplica iluminada de la Fuente Divina, objeto central de la historia. Este último coleccionable está diseñado para colocarse sobre un escritorio, así que será uno de los atractivos principales de esta versión especial.

El juego también vendrá completo en el cartucho. De esta manera, los compradores no tendrán que conformarse con una tarjeta llave de juego ni depender de una descarga para acceder a la aventura. Puedes apartarla aquí.

¿Qué incluye Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition?

Esta entrega lleva a Lara Croft hasta las peligrosas regiones de Siberia, donde deberá descubrir los secretos de una antigua civilización y detener los planes de Trinity, una organización secreta que busca hacerse con la Fuente Divina, un artefacto relacionado con la inmortalidad.

La aventura combina exploración, combates, sigilo y acertijos. También incluye tumbas opcionales con trampas y rompecabezas que pondrán a prueba la habilidad de los jugadores, además de un sistema de supervivencia que permite reunir recursos, fabricar equipo y mejorar las habilidades de Lara.

La edición definitiva reúne prácticamente toda la experiencia en un solo paquete. Esto incluye los contenidos del Pase de Temporada y sus expansiones, como Baba Yaga: The Temple of the Witch, Cold Darkness Awakened, Blood Ties, Lara’s Nightmare, Endurance Mode y Co-op Endurance.

También incorpora 8 atuendos descargables, 7 armas adicionales, 35 cartas de expansión, la dificultad Extreme Survivor, 5 aspectos clásicos de Lara Croft y el atuendo Antarctica inspirado en Tomb Raider III.

¿Te gustaría conseguir la edición estándar o apostarías por la coleccionista con sus artículos especiales? ¿Qué otros juegos de la franquicia te gustaría ver en formato físico para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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