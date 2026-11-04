Hace unos días, FuturLab sorprendió a los jugadores con el anuncio de una colaboración bastante peculiar para PowerWash Simulator 2. Ahora, el estudio confirmó cuándo podremos disfrutar este contenido, que combinará la relajante experiencia de limpiar con uno de los universos más reconocidos de la cultura popular.

El contenido descargable estará disponible el próximo 3 de diciembre y costará $7.99 USD. Su propuesta promete llevar a los jugadores a escenarios muy diferentes de los que suelen aparecer en el juego.

Barbie llegará con 5 nuevos niveles

Como se había revelado, la expansión lleva por nombre Barbie Pack y permitirá visitar Malibú para completar 5 nuevos trabajos de limpieza inspirados en el mundo de esta franquicia.

La aventura pondrá a los jugadores en los zapatos de una PowerWasher Barbie, quien tendrá que eliminar toda clase de suciedad para devolver el brillo a diferentes escenarios y accesorios. Entre los lugares que podrán visitar están la famosa DreamHouse y el Dream Camper.

Por supuesto, la colaboración también incluirá equipo especial. Los jugadores tendrán acceso a nuevas herramientas y accesorios; entre ellos, un kit para descender con cuerdas y una plataforma de tijera, ideales para alcanzar zonas complicadas y dejar impecable cada rincón.

Aquí puedes ver el avance:

La limpieza también será una actividad para compartir

Otro detalle interesante es que el Barbie Pack permitirá disfrutar esta aventura en compañía. Los jugadores podrán completar los trabajos mediante pantalla dividida con un amigo o reunir hasta 4 participantes en el modo Free Play.

Así, quienes quieran explorar los escenarios de Barbie no tendrán que hacerlo solos. La expansión busca conservar la esencia relajante de la franquicia, aunque ahora con una presentación mucho más colorida y una colaboración que seguramente pocos esperaban.

¿Dónde se puede jugar PowerWash Simulator 2?

PowerWash Simulator 2 está disponible en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store, respectivamente.

¿Te gustaría probar esta peculiar colaboración? ¿Qué otra franquicia crees que podría protagonizar una expansión de este simulador? Cuéntanos en los comentarios.

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